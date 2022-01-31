Trafikte yol verme nedeniyle çıkan tartışmada 18 yaşındaki gencin, tartıştığı şahsı taksiyle kovalayıp tabancayla ateş etmesi saniye saniye kameraya yansıdı. 50 suç kaydı çıkan zanlı, tutuklandı.

İstanbul’dan Adana’ya gelen Yusuf Onur E. (28), Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi’ndeki ara sokakta karşılaştığı taksici ve içerisinde bulunan yolcu ile yol verme meselesi yüzünden tartışmaya başladı.

Taksideki yolcu elinde tabancayla inince Yunus Onur E. otomobiliyle olay yerinden kaçarken, yolcu da taksiciyle birlikte peşine düştü.

Şahsı bir süre takip eden taksideki genç, caddede yolu keserek yeniden araçtan indi.

KURŞUN YAĞDIRDI

Şahıs, manevra yaparak ara sokağa giren Yunus Onur E.’nin aracına tabancayla peş peşe ateş edip, kaçtı.

Bu anlar bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Adana’da yol verme kavgasında kurşun yağdırdı VİDEO



POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Silahtan çıkan kurşunlardan birinin kolunu sıyırdığı Yunus Onur E.’nin ihbarı üzerine bölgeye gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

18 Ocak günü saat 05.00 sıralarında meydana gelen olayın ardından inceleme yapan ekipler, otomobilde 4 kurşun girişi olduğunu tespit etti.

50 SUÇTAN KAYDI ÇIKTI

Bölgedeki ve kaçış güzergahındaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin 19 ayrı hırsızlık olayına karıştığı gerekçesiyle ağustos ayında yakalanıp tutuklanan ve aralık ayında cezaevinden çıkan Doğan B. (18) olduğunu belirledi.

Çeşitli suçlardan 50 kaydının olduğu saptanan ve Seyhan ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi’nde saklandığı tespit edilen zanlı, evine düzenlenen operasyonla yakalandı.

‘GÖRÜNTÜDEKİ KİŞİ BEN DEĞİLİM’

Emniyete götürülen şüpheli, görüntüdeki kişinin kendisi olmadığını öne sürdü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Doğan B., çıkarıldığı mahkemece “kasten adam öldürmeye teşebbüsten” tutuklandı.