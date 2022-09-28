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    Adana’da yol verme kavgasında pompalıyla ateş açtılar

    Yol verme nedeniyle çıkan kavgada pompalı tüfek çıkaran şahıslar etrafa ateş açtı. Yaşanan anlar, vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.
    • 28.09.2022 - 17:42
    • Güncelleme : 28.09.2022 - 18:12
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    Adana’da yol verme kavgasında pompalıyla ateş açtılar

    Adana’nın Çukurova ilçesine bağlı Belediyeevleri Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda, bir otomobil ile cip sürücüsü arasında yol verme tartışması kısa sürede büyüdü.

    Sürücüler arasında başlayan küfürleşme üzerine otomobilden inen 3 kişi, bagajdan çıkardıkları pompalı tüfekle etrafa ateş açtı.

    Ateş açılınca cip sürücüsü kaçtı

    Cip sürücüsü, pompalı tüfeğin çıkması üzerine olay yerinden kaçtı. İHA’nın haberine göre; 3 şahıstan biri pompalı tüfekle cip sürücüsünün arkasından ateş açtı.

    Cipin peşinden gittiler

    Daha sonra da tüfeği tekrar bagaja koyup cipin peşinden gitti. Yaşanan anlar, vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi.

    Adana’da yol verme kavgasında pompalıyla ateş açtılar VİDEO

    Adana’da yol verme kavgasında pompalıyla ateş açtılar #1

    Adana’da yol verme kavgasında pompalıyla ateş açtılar #2


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