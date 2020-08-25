Adana’da yol verme meselesi yüzünden bir kişi öldürüldü

Cinayet anı anbean kameraya yansırken, polis tarafından yakalanan katil zanlısı tutuklandı.

42 yaşındaki Mehmet U., Adana’nın Seyhan ilçesi Manisalı Ali Bey Caddesi'nde yol verme meselesi yüzünden A.İ. ile tartıştı.

23 Ağustos’ta yaşanan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Bu sırada burada bulunan Selahattin Elhasan Elcunid (27), arkadaşı A.İ.’ye yardım etmek için sopayla Mehmet U.’yu darbetmeye başladı. Bu durumu gören Mehmet U.’nun yeğeni Serkan K. de (28) kavgaya karıştı.

EVET GİDİP, TÜFEĞİ ALDI

Serkan K. dayısının yaralandığını görünce eve gidip pompalı tüfeği getirerek Selahattin Elhasan Elcunid’e sıktı. Yaralanan Elcunid, yol kenarına düştü. Zanlı ise tüfekle birlikte kaçtı.

Bu anlar saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Adana'da yol verme kavgası sonrası cinayet anı İZLE

HASTANEDE ÖLDÜ

Çevredeki vatandaşların yardımına koştuğu yaralı, daha sonra olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Adana Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerine gelerek zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan çalışma sonucunda polis, zanlı dayı ve yeğenini gözaltına aldı.

DAYI SERBEST KALDI, YEĞENİ TUTUKLANDI

Serkan K. cinayeti dayısını darbettikleri için işlediğini söyledi. Mehmet U. ise yol verme meselesi yüzünden bir başkasıyla kavga ederken diğer şahsın gelip sopa ile kendisini darbettiğini belirtti. Zanlılar, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Katil zanlısı Serkan K. tutuklanırken, dayısı ise ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.