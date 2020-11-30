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    Adana’da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 4 yaralı

    Tır ile yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralanırken, içerisinde 30 yolcunun bulunduğu belirtilen otobüs, viyadük bariyerlerinin üzerine çıkarak durabildi.
    • DHA
    • 30.11.2020 - 08:11
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    Adana’da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 4 yaralı

    Adana-Ankara Otoyolu’nda Zekeriya Atak yönetimindeki 34 LSS 04 plakalı tır, Tahsin Özcan yönetimindeki 14 GJ 385 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı.

    İçerisinde 30 yolcunun bulunduğu belirtilen otobüs, viyadük bariyerlerinin üzerine çıkarak durabildi.

    4 KİŞİ YARALANDI

    Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada, otobüs şoförü Tahsin Özcan ile 3 yolcu yaralandı.

    Adana’da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 4 yaralı #1

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Pozantı 80’inci Yıl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    Adana’da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 4 yaralı #2

    Adana’da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 4 yaralı #3

    Adana’da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 4 yaralı #4

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