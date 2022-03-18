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- Adana'da yolcu otobüsü kaza yaptı: 4'ü ağır 23 yaralı
Adana'da yolcu otobüsü kaza yaptı: 4'ü ağır 23 yaralı
Adana’da kontrolden çıkan yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4’ü ağır 23 kişi yaralandı.
- İHA
- 18.03.2022 - 23:46
Kadirli-Adana karayolu Hacıbeyli Mahallesi güzergahında, şehirlerarası yolcu otobüsü, Ceyhan istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.
Adana'da yolcu otobüsü kaza yaptı: 4'ü ağır 23 yaralı - Video
23 KİŞİ YARALANDI
Kazanın ardından şoför ve muavin ile birlikte otobüste bulunan 23 kişi Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
4 KİŞİNİN DURUMU AĞIR
Sürücü ve 3 yolcunun durumunun ağır olduğunu öğrenilirken, 19 yolcunun tedbir amaçlı hastanede kontrolleri sürüyor.
Kaza sonrası Kozan İlçe Jandarma Komutanı Nuh Anacık ve Trafik ekipleri kaza bölgesinde geniş çaplı soruşturmayı sürdürüyor.