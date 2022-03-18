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    Adana'da yolcu otobüsü kaza yaptı: 4'ü ağır 23 yaralı

    Adana’da kontrolden çıkan yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4’ü ağır 23 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 18.03.2022 - 23:46
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    Adana'da yolcu otobüsü kaza yaptı: 4'ü ağır 23 yaralı

    Kadirli-Adana karayolu Hacıbeyli Mahallesi güzergahında, şehirlerarası yolcu otobüsü, Ceyhan istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.

    Adana'da yolcu otobüsü kaza yaptı: 4'ü ağır 23 yaralı - Video

    23 KİŞİ YARALANDI

    Kazanın ardından şoför ve muavin ile birlikte otobüste bulunan 23 kişi Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Adana da yolcu otobüsü kaza yaptı: 4 ü ağır 23 yaralı #1

    4 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

    Sürücü ve 3 yolcunun durumunun ağır olduğunu öğrenilirken, 19 yolcunun tedbir amaçlı hastanede kontrolleri sürüyor.

    Kaza sonrası Kozan İlçe Jandarma Komutanı Nuh Anacık ve Trafik ekipleri kaza bölgesinde geniş çaplı soruşturmayı sürdürüyor.

    Adana da yolcu otobüsü kaza yaptı: 4 ü ağır 23 yaralı #2

    Adana da yolcu otobüsü kaza yaptı: 4 ü ağır 23 yaralı #3

    Adana da yolcu otobüsü kaza yaptı: 4 ü ağır 23 yaralı #4


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