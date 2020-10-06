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    Adana'da yolcu otobüsü yandı

    Pozantı ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
    • AA
    • 06.10.2020 - 04:53
    • Güncelleme : 06.10.2020 - 04:53
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    Adana'da yolcu otobüsü yandı

    Adana'nın Pozantı ilçesinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 47 PB 749 plakalı yolcu otobüsü, Adana-Pozantı Otoyolu Tekir rampası mevkisinde alev aldı.

    Durumu fark eden otobüsteki görevliler, aracı durdurup yolcuların tahliyesini sağladı.

    İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    OTOBÜS KULLANILAMAZ HALE GELDİ

    İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi.

    Polis ekipleri ise otobüste bulunan 42 yolcuyu güvenli bir alana götürdü.

    Yangın nedeniyle trafiğe kapanan yol, ekiplerin otobüsü güvenlik şeridine çekmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

    Adana'da yolcu otobüsü yandı VİDEO

    Adana da yolcu otobüsü yandı #1

    Adana da yolcu otobüsü yandı #2

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