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    Adana'da yolcu otobüsündeki hırsızlık, cinsel tacizi ortaya çıkardı

    Otobüste bir vatandaşın telefonunun çalındığını fark etmesi üzerine otobüsün kamera kayıtları incelendi. Telefonu çalan yolcunun, genç bir kızı da taciz ettiği kamerada öğrenildi. Zanlı tutuklandı.
    • İHA
    • 28.08.2020 - 10:19
    • Güncelleme : 28.08.2020 - 10:19
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    Adana'da yolcu otobüsündeki hırsızlık, cinsel tacizi ortaya çıkardı

    Manisa'da iş bulduktan sonra Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine dönen 30 yaşındaki Adnan Ü., otobüste tanıştığı Kahraman A.'nın mola sırasında cep telefonunu çaldı.

    26 Ağustos'ta gece saatlerinde Adana Şehirlerarası Otogar'da meydana gelen olayın ardından otobüse binen şüpheli, cep telefonunu otobüsün buzdolabına gizledi. Kahraman A. otobüsün Adana'da indir-birdir yapmak için durduğu sırada, cep telefonunun çalındığını fark edip, durumu görevlilere bildirerek kapıların kapatılmasını istedi.

    Adana da yolcu otobüsündeki hırsızlık, cinsel tacizi ortaya çıkardı #1

    KAMERAYA 22 YAŞINDAKİ KIZA TACİZİ DE YANSIDI

    Bunun üzerine firma yetkilileri otobüsün içinde bulunan güvenlik kameralarını izleyip hırsızı bulmak isterken Adnan Ü.'nün, uyuyan 22 yaşındaki Y.U.'ya elle cinsel tacizde bulunduğunu ve buzdolabına cep telefonunu gizlediğini gördü.

    Görevliler, durumu Adana Otogarı'nda polise bildirdi.

    İÇKİ BAHANESİ ALTINA SAKLANDI

    İhbar üzerine bölgeye gelen polis, şüpheliyi gözaltına aldı. Adnan Ü. emniyetteki sorgusunda, "Mola yerinde içki içtik, ben cep telefonunu burada çalıp buzdolabına gizledim. Hayatımda ilk kez içki içip sarhoş oldum, suçumu kabul ediyorum." dedi.

    Adana da yolcu otobüsündeki hırsızlık, cinsel tacizi ortaya çıkardı #2

    TUTUKLANDI

    Şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

    Adana da yolcu otobüsündeki hırsızlık, cinsel tacizi ortaya çıkardı #3

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