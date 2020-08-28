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- Adana'da yolcu otobüsündeki hırsızlık, cinsel tacizi ortaya çıkardı
Adana'da yolcu otobüsündeki hırsızlık, cinsel tacizi ortaya çıkardı
- İHA
- 28.08.2020 - 10:19
- Güncelleme : 28.08.2020 - 10:19
Manisa'da iş bulduktan sonra Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine dönen 30 yaşındaki Adnan Ü., otobüste tanıştığı Kahraman A.'nın mola sırasında cep telefonunu çaldı.
26 Ağustos'ta gece saatlerinde Adana Şehirlerarası Otogar'da meydana gelen olayın ardından otobüse binen şüpheli, cep telefonunu otobüsün buzdolabına gizledi. Kahraman A. otobüsün Adana'da indir-birdir yapmak için durduğu sırada, cep telefonunun çalındığını fark edip, durumu görevlilere bildirerek kapıların kapatılmasını istedi.
KAMERAYA 22 YAŞINDAKİ KIZA TACİZİ DE YANSIDI
Bunun üzerine firma yetkilileri otobüsün içinde bulunan güvenlik kameralarını izleyip hırsızı bulmak isterken Adnan Ü.'nün, uyuyan 22 yaşındaki Y.U.'ya elle cinsel tacizde bulunduğunu ve buzdolabına cep telefonunu gizlediğini gördü.
Görevliler, durumu Adana Otogarı'nda polise bildirdi.
İÇKİ BAHANESİ ALTINA SAKLANDI
İhbar üzerine bölgeye gelen polis, şüpheliyi gözaltına aldı. Adnan Ü. emniyetteki sorgusunda, "Mola yerinde içki içtik, ben cep telefonunu burada çalıp buzdolabına gizledim. Hayatımda ilk kez içki içip sarhoş oldum, suçumu kabul ediyorum." dedi.
TUTUKLANDI
Şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.