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Adana'da yolcu otobüsündeki hırsızlık, cinsel tacizi ortaya çıkardı

Adana'da yolcu otobüsündeki hırsızlık, cinsel tacizi ortaya çıkardı

Otobüste bir vatandaşın telefonunun çalındığını fark etmesi üzerine otobüsün kamera kayıtları incelendi. Telefonu çalan yolcunun, genç bir kızı da taciz ettiği kamerada öğrenildi. Zanlı tutuklandı.