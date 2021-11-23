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    Adana'da yolda çıkan bekleme tartışmasında ateş açtılar

    Yolun karşısına geçtiği sırada duraksayarak aracı bekleyen Halil Arslan'ın tepki göstermesi üzerine çıkan tartışmada silahlar çekildi. Ateş açan 2 kişi tutuklandı.
    • DHA
    • 23.11.2021 - 13:17
    • Güncelleme : 23.11.2021 - 13:21
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    Adana'da yolda çıkan bekleme tartışmasında ateş açtılar

    18 Kasım günü saat 17.30 sıralarında Adana'nın Seyhan ilçesi Mestanzade Mahallesi Emin Ağa Caddesi’nde yolun karşısına geçmek isteyen Halil Aslan, önünde duraklayan otomobildekilere çabuk olmalarını söyledi.

    Bu sırada arkasından gelen Ali Şahin Karaaslan ile Murat Pekacarbey, Halil Aslan’a, “Hadi yürü artık. Seni mi bekleyeceğiz?” deyince tartışma çıktı.

    Tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Karaaslan, cebinden çıkarttığı bıçakla Aslan’ı kolundan, bacağından ve sırtından yaraladı.

    HAVAYA ATEŞ AÇILDI

    Halil Aslan kanlar içerisinde yere yığılırken, çevredekiler şüphelilere saldırdı. Bunun üzerine Murat Pekacarbey, belinden çıkarttığı tabancayla havaya ateş açtı. Şüpheliler kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Adana da yolda çıkan bekleme tartışmasında ateş açtılar #1

    ŞÜPHELİLER YAKALANDI

    Sağlık ekibinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Aslan, hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlike kaydıyla ameliyat edilen Aslan, yoğun bakıma sevk edildi.
    Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri saklandıkları evlere yapılan baskınlarla yakalandı.

    Adana da yolda çıkan bekleme tartışmasında ateş açtılar #2

    YARALININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

    Emniyete götürülen şüphelilerden Karaaslan, kendilerine küfrettiği için Aslan’ı bıçakladığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Aslan’ın ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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