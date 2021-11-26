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    Adana'da yolda yürürken kar maskeli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı

    Seyhan ilçesinde evine gittiği sırada, motosikletle gelen kar maskeli 2 kişi tarafından silahla vuruldu. Yaşanan olay sonrası vatandaş hastaneye götürüldü.
    • İHA
    • 26.11.2021 - 01:41
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    Adana'da yolda yürürken kar maskeli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı

    Adana'nın Seyhan ilçesinde istenmeyen anlar yaşandı.

    Pınar Mahallesi’nde polislikten istifa eden G.Y., evine doğru gittiği sırada motosikletle gelen kar maskeli 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

    BACAĞINDAN YARALANDI

    Saldırı sonucunda tabancayla bacağının 3 farklı yerinden yaralanan G.Y. kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

    Adana da yolda yürürken kar maskeli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı #1

    POLİS, ŞÜPHELİLER İÇİN HAREKETE GEÇTİ

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polis olay yerinde bulunan boş kovanlarda delil çalışması yaptı.

    Daha sonra boş kovanlar detaylı incelenmek üzere emniyete götürüldü.

    Olayı gerçekleştiren şüphelilerin yakalama çalışmaları devam ediyor.

    Adana'da yolda yürürken kar maskeli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı VİDEO

    Adana da yolda yürürken kar maskeli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı #2

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