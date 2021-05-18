Adana'da yolda yürürken silahlı saldırıya uğradı

Kimliği belirsiz kişinin tabancayla ateş açması sonucu bacaklarından vurulan Gürkan G., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi Turgut Özal Bulvarı’nda yürüyen Gürkan G., yanına gelen kimliği belirsiz kişi tarafndan silahlı saldırıya uğradı.

BACAKLARINDAN YARALANDI

Gürkan G., bacaklarına isabet eden mermiler nedeniyle kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheli ise otomobile binip, olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ilk müdahalesinin ardından Gürkan G.'yi ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

SALDIRGAN ARANIYOR

Polis şüphelinin kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.