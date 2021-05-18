Euro
%
Dolar
%
Altın
%
Borsa
%
Bitcoin
378.500
-0.76%
EXEN Coin
40.01
0.20%
25ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 25 C

    Adana'da yolda yürürken silahlı saldırıya uğradı

    Kimliği belirsiz kişinin tabancayla ateş açması sonucu bacaklarından vurulan Gürkan G., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 18.05.2021 - 13:36
    • Güncelleme : 18.05.2021 - 13:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adana'da yolda yürürken silahlı saldırıya uğradı

    Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi Turgut Özal Bulvarı’nda  yürüyen Gürkan G., yanına gelen kimliği belirsiz kişi tarafndan silahlı saldırıya uğradı.

    BACAKLARINDAN YARALANDI

    Gürkan G., bacaklarına isabet eden mermiler nedeniyle kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheli ise otomobile binip, olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ilk müdahalesinin ardından Gürkan G.'yi ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

    SALDIRGAN ARANIYOR

    Polis şüphelinin kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

    Adana da yolda yürürken silahlı saldırıya uğradı #1

    Adana da yolda yürürken silahlı saldırıya uğradı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir