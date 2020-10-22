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    Adana'da yolun karşısına geçecekti: Birçok araç çarptı

    30'lu yaşlardaki adamın araçların çarpmasıyla tanınmaz hale geldiği, kimliğinin belirlenmesi için DNA testinin yapılacağı öğrenildi.
    • DHA
    • 22.10.2020 - 07:23
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    Adana'da yolun karşısına geçecekti: Birçok araç çarptı

    Adana’nın Sarıçam ilçesi Tarsus- Adana - Gaziantep (TAG) Otoyolu Suluca Mahallesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalıştığı iddia edilen kimliği belirsiz 30'lu yaşlardaki erkek, sürücüsü ve türü bilinmeyen birçok aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

    Yerdeki cesedi görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekibi, kazaya yol açan araçların tespiti için çalışma başlattı.

    TANINMAYACAK HALE GELDİ

    Kaza yerindeki incelemenin ardından kimliği belirsiz ceset, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

    Tanınmayacak halde olduğu öğrenilen cesedin kime ait olduğu, yapılacak DNA testinin ardından belli olacak.

    Adana da yolun karşısına geçecekti: Birçok araç çarptı #1

    Adana da yolun karşısına geçecekti: Birçok araç çarptı #2

    Adana da yolun karşısına geçecekti: Birçok araç çarptı #3

    Adana da yolun karşısına geçecekti: Birçok araç çarptı #4

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