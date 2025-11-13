Adana'da yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama kamyon çarptı

- Adana Yüreğir'de 75 yaşındaki Nihat Turgut, karşıya geçerken kamyon çarpması sonucu hayatını kaybetti.
- Kazanın görüntüleri güvenlik kameralarınca kaydedildi ve kazadan sonra trafik durma noktasına geldi.
- Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı ve Turgut’un cenazesi otopsi için adli tıpa götürüldü.
Adana’nın merkez Yüreğir ilçesine bağlı Karataş Bulvarı üzerinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 75 yaşındaki Nihat Turgut, plakası 42 CGN 13 olan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen kamyonun altında kaldı.
YAŞLI ADAM, OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk kontrolde, Nihat Turgut’un olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.
Turgut’un cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’na götürülerek otopsi yapılmak üzere teslim edildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Korkunç kaza, çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde, Turgut’un karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı sırada kamyonun çarpması dikkat çekti.
Kaza sonrası bölgede trafik akışı bir süre durma noktasına geldi. Polis ekiplerinin çalışmaları sürerken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu.