Adana'da yombala oynatmak için şimdi de pazarlama eğitim merkezi kurdular

Adana'da yombala oynatmak için şimdi de pazarlama eğitim merkezi kurdular

Adana’da daha önce tombala oynatmak için çeşitli parti binaları ve sendikalar kurduğu öne sürülen zanlıların bu kez açtığı pazarlama eğitim merkezine polis baskın yaptı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi İncirlik Mahallesi'nde pazarlama eğitimi verilen merkez görünümündeki binada tombala yöntemiyle kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Söz konusu adrese baskın düzenleyen ekipler, bina girişinde güçlendirilmiş çelik kapıyla karşılaştı.

70 KİŞİYE 93 BİN LİRA CEZA

Kapının açılmasıyla içeri giren ekipler, tombala oynadığı belirlenen 70 kişiye toplam 93 bin 100 TL para cezası uyguladı.

Kumar oynattığı belirlenen Hasan B. ve Mustafa S. ise gözaltına alındı. Şüphelilerin olası polis baskınlarına karşı bina çevresini güvenlik kamerasıyla izlediği, bitişik binayı da kaçış yeri olarak kullandıkları ve yakın bölgede çok sayıda gözcü yerleştirdikleri belirlendi.

KUMAR OYNATMAK İÇİN SENDİKA VE PARTİ TEŞKİLATLARI KURUYORLAR

Şüpheliler hakkında yapılan çalışma sonucu 2009-2016 yılları arasında kentte Güven Partisi, Milliyetçi İrade Yükseliş Partisi İl Teşkilatı, Geleceğin Türkiye Partisi İl Başkanlığı, Çukurova Eğlence ve Konaklama İş Sendikası adı altında tombala yöntemiyle kumar oynattıkları ve haklarında ‘kumar oynanması için yer ve imkan sağlama’ suçundan 210 kez işlem yapıldığı öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden Hasan B. 5 bin TL kefaletle adli kontrol şartıyla, Mustafa S. ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Zanlılar, tombala oynatıldığı suçlamasını kabul etmeyerek, pazarlama eğitimi verdiklerini iddia etti.