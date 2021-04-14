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    Adana’da yük treni raydan çıktı: 2 makinist yaralı

    Trenin raydan çıkması sonucu vagonlar ters dönerken, yaralanan iki makinistin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
    • İHA
    • 14.04.2021 - 08:28
    • Güncelleme : 14.04.2021 - 09:54
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    Adana’da yük treni raydan çıktı: 2 makinist yaralı

    Adana’nın Pozantı ilçesinde konteyner taşıyan yük treni, Pozantı Hastaneler Kavşağı mevkisinde raydan çıktı.

    Trenin raydan çıkması sonucu vagonlar ters döndü.

    Kazada iki makinist yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla, makinistler Pozantı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    DURUMLARI İYİ

    Makinistler Bilal Doğtaş ile Uğur Erdem'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

    Adana’da yük treni raydan çıktı: 2 makinist yaralı VİDEO

    Adana’da yük treni raydan çıktı: 2 makinist yaralı #1

    Adana’da yük treni raydan çıktı: 2 makinist yaralı #2

    Adana’da yük treni raydan çıktı: 2 makinist yaralı #3

    Adana’da yük treni raydan çıktı: 2 makinist yaralı #4

    Adana’da yük treni raydan çıktı: 2 makinist yaralı #5

    Adana’da yük treni raydan çıktı: 2 makinist yaralı #6

    Adana’da yük treni raydan çıktı: 2 makinist yaralı #7

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