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- Adana’da yük treni raydan çıktı: 2 makinist yaralı
Adana’da yük treni raydan çıktı: 2 makinist yaralı
Trenin raydan çıkması sonucu vagonlar ters dönerken, yaralanan iki makinistin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
- İHA
- 14.04.2021 - 08:28
- Güncelleme : 14.04.2021 - 09:54
Adana’nın Pozantı ilçesinde konteyner taşıyan yük treni, Pozantı Hastaneler Kavşağı mevkisinde raydan çıktı.
Trenin raydan çıkması sonucu vagonlar ters döndü.
Kazada iki makinist yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla, makinistler Pozantı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
DURUMLARI İYİ
Makinistler Bilal Doğtaş ile Uğur Erdem'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
Adana’da yük treni raydan çıktı: 2 makinist yaralı VİDEO