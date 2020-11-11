Adana'da Yunan tankeriyle, Türk balıkçı teknesi çarpıştı

Karataş ilçesi açıklarında tanker ile çarpışan balıkçı teknesinin batması sonucu 4 denizci hayatını kaybetti.

Adana'nın Karataş ilçesi açıklarında, saat 05.50'de denize açılan Türk bayraklı balıkçı teknesi ile Yunanistan bayraklı bir tanker çarpıştı.

Balıkçı teknesinin alabora olması üzerine bölgeye 3 Sahil Güvenlik botu ve bir Sahil Güvenlik Dalış Timi sevk edildi.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1 KİŞİ KAYIP

Teknede bulunan ve kayıp olduğu değerlendirilen 5 kişinin bulunması amacıyla arama kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmalar kapsamında ise 4 denizcinin cansız bedenine ulaşıldı.

Adana Valiliği yaşanan olayla ilgili açıklama yaparak, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı dileriz" ifadelerini kullandı.

Akdeniz'de Yunan bayraklı tanker ile Türk balıkçı teknesi çarpıştı

"BALIKÇI CAMİASI OLARAK BÜYÜK ACI HİSSEDİYORUZ"

Mersin Balıkçılar Kooperatifi Başkan Yardımcısı Ramazan Kaya, teknenin balık avı için Mersin Balıkçı Barınağı'ndan açıldığını söyledi.

Teknede, kaptan Metin Büten ile balıkçılar Fevzi Yardımcı, Recep Yıldız, Volkan Vural ve Suriye uyruklu Muhammet Leyla'nın bulunduğu bilgisini veren Kaya, kazayı öğrenince büyük üzüntü duyduklarını belirtti.

Kaya, teknenin Yunanistan bayraklı bir tanker ile çarpıştığı haberini aldıklarını belirterek, "Kaza sonrası tekne hava basıncı nedeniyle ters dönmüş. İlk müdahaleyi Yunan gemisi ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin yaptığını öğrendik. Biz canlı olmalarını umut ediyorduk ama üzüntüyle 4 kişinin ölüm haberlerini aldık. Balıkçı camiası olarak büyük acı hissediyoruz. Ailelere başsağlığı diliyor, acılarını paylaşıyoruz." dedi.

"ÇARPAN GEMİDEKİLER İLGİSİZDİ"

Alabora olan tekneye ilk müdahale eden ve olayı görüntüleyen balıkçılardan Mehmet Can Mendi ise yaşananları anlattı.

Avlandıkları sırada tekneden gelen ışıkları fark ettiklerini belirten Mendi, "Hızlıca yardıma gittiğimizde ters dönmüştü. Çarpan gemi de bayağı ilgisizdi. Daha tedbirli şekilde yardım edebilirlerdi, ilgilenmedi. Biz gittiğimizde Yunanistan gemisi durmuştu. Alabora olan tekneye vardığımızda fark ettik ki balıkçılar teknenin üzerinde değil, içindeymiş. Vurduk ama hiç ses duymadık. Sahil Güvenlik'i aradık sonra. Hepimiz çok üzgünüz. Ailelerine başsağlığı diliyorum" dedi.