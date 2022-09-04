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    Adana’da terliğini almak için şelaleye giren kız çocuğu boğuldu

    Düşen terliğini almak için Küp Şelaleleri'nde suya giren 13 yaşındaki kız çocuğu boğuldu. Evladını kurtarmak için şelaleye giren baba da boğulma tehlikesi geçirdi.
    • 04.09.2022 - 17:29
    • Güncelleme : 04.09.2022 - 17:54
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    Adana’da terliğini almak için şelaleye giren kız çocuğu boğuldu

    Osmaniye’nin Kadirli ilçesinden ailesiyle birlikte Adana’nın Aladağ ilçesindeki Küp Şelaleri’ne pikniğe gelen Fatma Nur Kayabaşı (13), terliğini suya düşürdü.

    Terliği almak için suya giren Fatma Nur, akıntıya kapılarak sürüklenmeye başladı.

    Kızını gören Hasan Kayabaşı da suya girdi.

    Baba bir kayaya tutundu

    Ancak baba da sürüklenmeye başladı.

    Yaklaşık 30 metre sürüklenip, bir kayaya tutunan Hasan Kayabaşı, çevredekiler tarafından sudan çıkarıldı.

    İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Adana’da terliğini almak için şelaleye giren kız çocuğu boğuldu #1

    Minik Fatma Nur hayatını kaybetti

    İtfaiye erlerinin yaptığı çalışmada Fatma Nur sudan çıkarıldı.

    Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede Fatma Nur’un hayatını kaybettiği belirlendi.

    Soruşturma başlatıldı

    Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Fatma Nur’un cansız bedeni morga kaldırıldı.

    DHA’nın haberine göre olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Adana’da terliğini almak için şelaleye giren kız çocuğu boğuldu #2


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