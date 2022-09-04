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- Adana’da terliğini almak için şelaleye giren kız çocuğu boğuldu
Adana’da terliğini almak için şelaleye giren kız çocuğu boğuldu
- 04.09.2022 - 17:29
- Güncelleme : 04.09.2022 - 17:54
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinden ailesiyle birlikte Adana’nın Aladağ ilçesindeki Küp Şelaleri’ne pikniğe gelen Fatma Nur Kayabaşı (13), terliğini suya düşürdü.
Terliği almak için suya giren Fatma Nur, akıntıya kapılarak sürüklenmeye başladı.
Kızını gören Hasan Kayabaşı da suya girdi.
Baba bir kayaya tutundu
Ancak baba da sürüklenmeye başladı.
Yaklaşık 30 metre sürüklenip, bir kayaya tutunan Hasan Kayabaşı, çevredekiler tarafından sudan çıkarıldı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Minik Fatma Nur hayatını kaybetti
İtfaiye erlerinin yaptığı çalışmada Fatma Nur sudan çıkarıldı.
Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede Fatma Nur’un hayatını kaybettiği belirlendi.
Soruşturma başlatıldı
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Fatma Nur’un cansız bedeni morga kaldırıldı.
DHA’nın haberine göre olayla ilgili soruşturma başlatıldı.