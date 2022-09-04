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Adana’da terliğini almak için şelaleye giren kız çocuğu boğuldu

Adana’da terliğini almak için şelaleye giren kız çocuğu boğuldu

Düşen terliğini almak için Küp Şelaleleri'nde suya giren 13 yaşındaki kız çocuğu boğuldu. Evladını kurtarmak için şelaleye giren baba da boğulma tehlikesi geçirdi.