İHA
Adana'da serinlemek için girdiği göl sonu oldu...
Çukurova ilçesine bağlı Adnan Menderes Bulvarı Seyhan Baraj Gölü'nde Ali Birmeç (25) arkadaşlarıyla birlikte bir süre muhabbet ettikten sonra göle girdi.
Kaybolduğu bölge tespit edildi
Birkaç defa girip çıkan Birmeç, bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine Gemi Adamlar ve sualtı polisleri sevk edildi.
Gemi Adamlar ve sualtı polisleri, gece boyunca yaptığı ortak arama çalışmalarında Birmeç’in kaybolduğu bölgeyi tespit etti.
Cansız bedeni bulundu
Ardından ekiplerin ortak çalışmasında Birmeç’in cansız bedeni sudan çıkartıldı.
Yapılan incelemelerinin ardından Birmeç’in cesedi, otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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