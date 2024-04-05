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Adana'da yüzmeye girdiği gölde boğuldu: Cansız bedeni çıkarıldı

Adana'da yüzmeye girdiği gölde boğuldu: Cansız bedeni çıkarıldı Arkadaşlarıyla yüzmek için göle giren ve bir süre sonra gözden kaybolan genç adamın cansız bedeni, ihbar üzerine olay yerinde çalışma başlatan ekipler tarafından çıkarılarak otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.