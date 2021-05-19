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Adana’da zincirleme kaza: Otobüs minibüse çarptı

Adana’da zincirleme kaza: Otobüs minibüse çarptı

Yolcu almak üzere olan minibüse arkadan gelen özel halk otobüsü çarptı. Çarpmanın etkisi ile sürüklenen minibüs 2 otomobil ve bir minibüse daha çarptı.