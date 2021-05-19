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    Adana’da zincirleme kaza: Otobüs minibüse çarptı

    Yolcu almak üzere olan minibüse arkadan gelen özel halk otobüsü çarptı. Çarpmanın etkisi ile sürüklenen minibüs 2 otomobil ve bir minibüse daha çarptı.
    • DHA
    • 19.05.2021 - 10:00
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    Adana’da zincirleme kaza: Otobüs minibüse çarptı

    Adana’nın merkez Seyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesi Mücahitler Caddesi'nde Ramazan Özelçi yönetimindeki yolcu minibüsüne, yolcu almak için yolun sağına yanaştığı sırada Hakan A. idaresindeki özel halk otobüsü hızla arkadan çarptı.

    Otobüs, minibüsü önüne alarak 20 metre sürükledi.

    KAMERAYA YANSIDI

    Sürüklenen minibüs, yol kenarında park halindeki bir minibüs ile 2 otomobile çarptı.

    Kaza anları cadde üzerinde bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Minibüs sürücüsü Ramazan Özelçi ve minibüsteki yolcu Ayşenur Ceylan, kazada yaralandı.

    Adana’da zincirleme kaza: Otobüs minibüse çarptı #1

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Sağlık ekipleri olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.

    Otobüs şoförü gözaltına alındı. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    Adana’da zincirleme kaza: Otobüs minibüse çarptı VİDEO

    Adana’da zincirleme kaza: Otobüs minibüse çarptı #2

    Adana’da zincirleme kaza: Otobüs minibüse çarptı #3

    Adana’da zincirleme kaza: Otobüs minibüse çarptı #4

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