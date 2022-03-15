Adana'da, zorla girdiği evde kadını darbetti

Hıdır A. isimli bir şahıs, kız arkadaşı olduğu öne sürülen 3 çocuk annesi Güneş A.’yı evine girerek darbetti. Güneş A., sokakta baygın halde bulundu.

Adana’nın Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde, gece saatlerinde, kız arkadaşı olduğu öne sürülen 3 çocuk annesi Güneş A.'nın yaşadığı müstakil evin önüne gelen Hıdır A., iddiaya göre bahçe duvarından atlayıp, kapıyı kırarak içeriye girdi.

Henüz bilinmeyen bir nedenle Güneş A.'ya saldırdığı öne sürülen Hıdır A., kadını darbederek yaraladı. Güneş A., saldırı sırasında evde bulundurduğu biber gazı ile kendini korumak istedi. Başarılı olamayan Güneş A., Hıdır A. tarafından çocuklarının gözü önünde yaralandı. Hıdır A., olayın ardından kaçtı.

2 ÇOCUĞU İLE POLİSE GİTMEYE ÇALIŞTI

2 yaşındaki oğlunu evde bırakan Güneş A., 15 ve 10 yaşlarındaki diğer iki çocuğunu yanına alarak, yaralı halde yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki polis merkezine gitmek için yola çıktı.

SOKAKTA BAYGIN BULUNDU

Kadına şiddet ihbarı alan polis, adrese giderken Güneş A.'yı evinin birkaç yüz metre uzağında sokak ortasında baygın halde buldu.

Darp sonucu aldığı yaralardan dolayı çocuklarının yanında baygınlık geçirdiği anlaşılan Güneş A., olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKESİNİN BULUNMADIĞI BELİRLENDİ

Öte yandan Güneş A.'nın evde yalnız bıraktığı bebeğini alan polis, diğer iki çocuğu ile birlikte Akıncılar Polis Merkezi'ne götürdü. Tedaviye alınan Güneş A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Hıdır A.’nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.