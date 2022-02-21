Euro
15.51
0.28%
Dolar
13.65
-0.01%
Altın
832.19
-0.03%
Borsa
2054
1.06%
Bitcoin
536.441
1.87%
BTXN Coin
39.01
-2.05%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Güneşli 11 C

    Adana'daki 17 yaşındaki hırsız, girdiği kafeyi soydu

    Gözaltına alınan 10 hırsızlık şüphelisinden 6'sı tutuklanırken, 17 yaşındaki hırsızlık şüphelisinin kasadan 300 lira çalmasının yanında bahşiş kutusunu da aldığı anlar kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 21.02.2022 - 10:37
    • Güncelleme : 21.02.2022 - 12:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adana'daki 17 yaşındaki hırsız, girdiği kafeyi soydu

    Adana İl Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 3 aylık teknik ve fiziki takiple hırsızlık olaylarına karışan şüphelileri tespit etti.

    Ekipler, 12 ayrı hırsızlık olayında toplam 120 bin lira değerinde cep telefonu, tablet, ziynet eşyası, para ve akü çaldığı belirlenen şüphelileri yakalamak için 16 Şubat'ta operasyon düzenledi.

    Eş zamanlı baskınlarda yapan ekipler, 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

    HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

    Emniyete götürülen şüphelilerin hırsızlık anlarına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Şüphelilerden A.D. ile arkadaşı Abdullah Y.'nin (19), Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki bir kafeye girerek, kasasından 300 TL çaldığı belirlendi. Görüntülerde; şüpheli A.D.'nin, kafeden ayrıldığı sırada son anda fark ettiği bahşiş kutusunu da çaldığı anlar yer aldı.

    Adana'daki 17 yaşındaki hırsız, girdiği kafeyi soydu ViDEO

    Adana daki 17 yaşındaki hırsız, girdiği kafeyi soydu #1

    BALKON DEMİRİNDEN TIRMANDI

    Gözaltına alınan 2 şüphelinin, Güzelyalı Mahallesi'ndeki Hulusi G.'nin evinin balkonuna demirlerden tırmandığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelilerin, girdikleri evden içerisinde bir miktar para bulunan çantayı çaldığı, bindikleri taksiyle bölgeden uzaklaştıkları belirlendi.

    Adana daki 17 yaşındaki hırsız, girdiği kafeyi soydu #2

    6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

    Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 3'ü serbest bırakılırken, diğerleri ise adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Adana daki 17 yaşındaki hırsız, girdiği kafeyi soydu #3


    İlginizi Çekebilir

    Varlıkları BtcRobo Yönetsin, Siz Sadece Kazanın!
    Btcrobo

    Varlıkları BtcRobo Yönetsin, Siz Sadece Kazanın!

    Sultangazi'de giyim mağazasına dadanan hırsız kamerada
    3. Sayfa

    Sultangazi'de giyim mağazasına dadanan hırsız kamerada

    Emniyet'ten Migros eylemine ilişkin açıklama
    3. Sayfa

    Emniyet'ten Migros eylemine ilişkin açıklama

    Görüş Bildir