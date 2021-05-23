Haberler

3. Sayfa Haberleri

Adana'daki aracın yakıt tankından 14 kilo esrar çıktı

Adana'daki aracın yakıt tankından 14 kilo esrar çıktı

Narkotik köpeği 'Uzi' ile yapılan araç aramasında bagajdaki yakıt tankının içinde gizlenmiş 14 kilo takoz esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan sürücü İ.A. ile yanındaki Y.A. tutuklandı.