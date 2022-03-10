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    Adana'daki bıçaklı kavga: biri ağır 4 yaralı

    Adana'da bıçaklı kavgada yaralanan biri ağır 4 kişi hastanelere kaldırıldı.
    • AA
    • 10.03.2022 - 03:17
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    Adana'daki bıçaklı kavga: biri ağır 4 yaralı

    Merkez Seyhan ilçesi Mücahitler Caddesi'ndeki bir düğün salonu önünde bıçaklı kavga olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

    BİRİ AĞIR 4 KİŞİ YARALANDI

    Söz konusu yere ulaşan ekipler, yaptıkları araştırmada A.E'nin çıkan kavgada O.B, E.Ç ve Z.C.K ile ismi belirtilmeyen bir kişiyi bıçakladıktan sonra kaçtığını tespit etti. Biri ağır 4 yaralının ambulanslarla Çukurova Devlet ile Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı belirlendi.

    Adana daki bıçaklı kavga: biri ağır 4 yaralı #1

    ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Olayın ardından çalışma başlatan polis, şüpheli A.E'yi kısa sürede yakaladı.

    Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü ekipleri, çöpte atılı halde bulunan bıçak üzerinde inceleme yaptı.

    Adana daki bıçaklı kavga: biri ağır 4 yaralı #2

    Adana daki bıçaklı kavga: biri ağır 4 yaralı #3


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