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    Adana’daki bir düğünde ‘saça dokunma’ kavgası

    Akrabasının düğününe giden ailenin down sendromlu kızı, bir genç kızın saçına dokundu. Sonrasında da olaylar çıktı. Engelli kız darbedilince babası da olaya karışan bir kişiyi ayağından vurup yaraladı
    • 30.06.2022 - 10:34
    • Güncelleme : 30.06.2022 - 11:01
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    Adana’daki bir düğünde ‘saça dokunma’ kavgası

    Adana’da yaşayan Aysel T. (33), 25 Haziran günü down sendromlu kızı Seher T. (15) ve diğer iki kızıyla dayısının oğlunun düğününe gitti.

    Burada Seher T., yanında oturan İlsu Mehtap Y. isimli genç kızın saçına dokundu.

    Engelli kız çocuğuna vurdu

    Bu duruma sinirlenen genç kız, tartışma çıkararak engelli kıza vurdu.

    Anne ve kız çocuğunun kardeşleri tepki gösterince kavgaya İlsu Mehtap Y.’nin erkek akrabaları Eyüp, Ahmet ve İbrahim Y. de katıldı.

    Anne ve kızlarını dövdüler

    Kavga çıkınca anne ve diğer kız kardeşler de darbedildi.

    Aysel T.'nin büyük kızı S.T., babası Tunahan T.'yi aradı.

    Adana’daki bir düğünde ‘saça dokunma’ kavgası #1

    Yere doğru sıktı, birini yaraladı

    Olay yerine gelen baba ile 3 erkek arasında tartışma çıkınca baba, tabancasıyla yere doğru ateş etti.

    Seken kurşunun isabet ettiği Ahmet Y. ayağından yaralandı.

    Adana’daki bir düğünde ‘saça dokunma’ kavgası #2

    Baba tutuklandı

    Olay yerine gelen ambulansla yaralı hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan baba tutuklandı.

    Kavgaya karışan diğer 4 kişi ise serbest bırakıldı.

    Darbedilen engelli kız ve diğer aile fertleri rapor aldı.

    Adana’daki bir düğünde ‘saça dokunma’ kavgası #3

    “Kocam bir kişiyi ayağından vurmak istedi”

    İHA’ya konuşan anne Aysel T., “Olayda bizim hiçbir suçumuz yoktu. Engelli kızımı ve bizi darbettiler. Engelli kızım sadece kızın saçına dokundu diye kavga çıkardılar. Bizi darbedince kocam da düğüne gelip bir kişiyi ayağından vurmak istedi. Aslında onlar saldırınca kocam yere sıktı ama sekip ayağına geldi. Onlara bir şey olmadı, kocam hapse girdi.” diye konuştu.

    Adana’daki bir düğünde ‘saça dokunma’ kavgası #4

    Adana’daki bir düğünde ‘saça dokunma’ kavgası #5

    Adana’daki bir düğünde ‘saça dokunma’ kavgası #6


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