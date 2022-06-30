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- Adana’daki bir düğünde ‘saça dokunma’ kavgası
Adana’daki bir düğünde ‘saça dokunma’ kavgası
- 30.06.2022 - 10:34
- Güncelleme : 30.06.2022 - 11:01
Adana’da yaşayan Aysel T. (33), 25 Haziran günü down sendromlu kızı Seher T. (15) ve diğer iki kızıyla dayısının oğlunun düğününe gitti.
Burada Seher T., yanında oturan İlsu Mehtap Y. isimli genç kızın saçına dokundu.
Engelli kız çocuğuna vurdu
Bu duruma sinirlenen genç kız, tartışma çıkararak engelli kıza vurdu.
Anne ve kız çocuğunun kardeşleri tepki gösterince kavgaya İlsu Mehtap Y.’nin erkek akrabaları Eyüp, Ahmet ve İbrahim Y. de katıldı.
Anne ve kızlarını dövdüler
Kavga çıkınca anne ve diğer kız kardeşler de darbedildi.
Aysel T.'nin büyük kızı S.T., babası Tunahan T.'yi aradı.
Yere doğru sıktı, birini yaraladı
Olay yerine gelen baba ile 3 erkek arasında tartışma çıkınca baba, tabancasıyla yere doğru ateş etti.
Seken kurşunun isabet ettiği Ahmet Y. ayağından yaralandı.
Baba tutuklandı
Olay yerine gelen ambulansla yaralı hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan baba tutuklandı.
Kavgaya karışan diğer 4 kişi ise serbest bırakıldı.
Darbedilen engelli kız ve diğer aile fertleri rapor aldı.
“Kocam bir kişiyi ayağından vurmak istedi”
İHA’ya konuşan anne Aysel T., “Olayda bizim hiçbir suçumuz yoktu. Engelli kızımı ve bizi darbettiler. Engelli kızım sadece kızın saçına dokundu diye kavga çıkardılar. Bizi darbedince kocam da düğüne gelip bir kişiyi ayağından vurmak istedi. Aslında onlar saldırınca kocam yere sıktı ama sekip ayağına geldi. Onlara bir şey olmadı, kocam hapse girdi.” diye konuştu.