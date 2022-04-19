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    Adana’daki ‘Çakarlar’ çetesinin lideri 73’lük babaanne çıktı

    Adana polisinin operasyonuyla yakalanan ve 19 zanlının tutuklandığı “Çakarlar” isimli çeteyi, 73 yaşındaki babaannenin yönettiği iddia edildi.
    • 19.04.2022 - 10:04
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    Adana’daki ‘Çakarlar’ çetesinin lideri 73’lük babaanne çıktı

    Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Organize Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesindeki Narlıca ve Denizli mahallelerinde 'nitelikli yağma', 'uyuşturucu madde ticareti', 'kasten yaralama' ve 'öldürme' suçlarını işlediği belirlenen ve kendilerini 'Çakar' çetesi olarak adlandıran organize suç örgütünü, 1 yıllık teknik ve fiziki takiple deşifre etti.

    30 şüpheliden 27’si yakalandı

    Örgüte yönelik 11 Nisan sabahı havadan polis helikopteri, karadan özel harekat polislerinin katıldığı operasyonda, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 30 şüpheliden 27’si yakalandı.

    Evlerde yapılan aramalarda, ruhsatsız 8 tabanca ile uzun namlulu tüfek ele geçirildi.

    Adana’daki ‘Çakarlar’ çetesinin lideri 73’lük babaanne çıktı #1

    21 yaşındaki genç kadına infaz iddiası

    Örgüt yöneticilerinin, 13 Haziran 2021’de uyuşturucu bağımlısı olduğu için krize girip intihar ettiği öne sürülen Sultan Çakar'ı (21), örgüt hakkında çevresiyle konuştuğu ve polise ihbarda bulunabileceği ihtimali üzerine bıçakla öldürdükleri iddia edildi.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında Sultan Çakar’ın (73) da olduğu 19 kişi tutuklandı, Tarık Ç. ile birlikte 6 kişi adli kontrol şartı, 2 kişi ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

    Adana’daki ‘Çakarlar’ çetesinin lideri 73’lük babaanne çıktı #2

    Lakabı ‘Hanımağa’

    Operasyonun ardından örgütün, ‘Hanımağa’ lakaplı Sultan Çakar tarafından yönetildiği ortaya çıktı.

    Örgüt üyelerinin, Çakar’ın talimatıyla belirli bir saatten sonra mahalleye giren yabancı gördükleri araçları kurşunladıkları ve sokağa girmelerine engel oldukları öğrenildi.

    Adana’daki ‘Çakarlar’ çetesinin lideri 73’lük babaanne çıktı #3

    Esnafı haraca bağladılar

    İHA'da yer alan haberde ayrıca örgütün, mahalledeki esnafı haraca bağladıkları, ödeme yapmayanları da tehdit edip, dövdükleri öne sürüldü.

    Şüphelilerin, irtibata geçip, yüklü miktarda mal vereceklerini söyleyerek mahalleye çağırdıkları torbacıların paralarını gasbedip, dövdükten sonra gönderdikleri iddia edildi.


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