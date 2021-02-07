Adana'daki cezaevi firarisi yakalandı

Dolandırıcılık suçu sebebiyle 41 yıl 10 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsın, polisten kaçtığı sürede de dolandırıcılığa devam ettiği belirlendi.

Emniyet, ülke genelindeki dolandırıcılarla mücadelesine aralıksız devam ediyor.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, cezaevi firarisi olan ve 22 ayrı dolandırıcılık suçundan 41 yıl 10 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan Timur Kızgın’ın yakalanması için çalışma başlattı.

Kızgın’ın izini süren polis, hükümlünün merkez Çukurova ilçesine bağlı Belediye Evleri Mahallesi’nde saklandığını tespit etti.

KAÇMAYA ÇALIŞTI FAKAT YAKALANDI

Takibe alınan Kızgın, 4 Şubat’ta yolda polis tarafından takip edildiğini fark edince kaçmaya başladı. Polis, kısa süren kovalamaca sonucu Kızgın’ı yakaladı.

KREDİ KARTI VE CEP TELEFONLARI ÇIKTI

Kızgın’ın üzerinden farklı kişiler adına düzenlenmiş çok sayıda kredi kartı, sim kart ve cep telefonu ele geçirildi.

CEZAEVİNE GÖTÜRÜLDÜ

Emniyete götürülen Kızgın’ın, firari olduğu dönemde de dolandırıcılık yapmaya devam ettiği belirlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kızgın, cezaevine götürüldü.









