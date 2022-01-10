Adana'daki dayakçı kocaya yapılan linç girişimi kamerada

Adana'daki dayakçı kocaya yapılan linç girişimi kamerada

Boşanma aşamasında olduğu eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle uzaklaştırma alan ve kayınbabasının evini basıp kayınbiraderini yaralayan şahsın, darbedildiği anlar kameraya yansıdı.

Aralık ayının 26'sında Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde oturan 52 yaşındaki Veysel A., anlaşmazlık yaşadığı 28 yıllık eşi Döndü A.’ya şiddet uygulamaya başladı.

Sürekli dayak yediğini öne süren kadın, 4 ay önce eşinden boşanma kararı aldı.

Boşanmayı kabul etmeyen Veysel A., eşine şiddet uygulamaya devam etti.

Bunun üzerine Döndü A. ise polis merkezine giderek, eşi hakkında uzaklaştırma kararı çıkarttı.

KAYINBİRADERİNİ BIÇAKLADI

Kayınbabasının evine giden Veysel A., kayınbiraderi Fatih Y. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Veysel A., Fatih Y.’yi bıçakla yaraladı.





SOKAK ORTASINDA DARBEDİLDİ

Daha sonra kaçmaya başlayan Veysel A., Fatih Y.’nin yakınları tarafından yakalanarak sokak ortasında taş ve sopalarla darbedildi.





LİNÇ GİRİŞİMİ KAMERADA

Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Veysel A. kanlar içerisinde yere yığılırken, 4 zanlı şahsa vurmaya devam etti. Dayakçı kocaya linç girişiminin ise güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

Adana'daki dayakçı kocaya yapılan linç girişimi kamerada VİDEO











HASTANEYE KALDIRILDILAR

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Veysel A. ile Fatih Y., ambulansla çevredeki hastanelere götürüldü.





DAYAKÇI KOCA DA TABURCU OLDU

Tedaviye alınan Veysel A.'nın, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kavgaya karışanlar ise polis merkezine götürüldü. Zanlılar serbest kaldı. Dayak yiyen koca ise hastanede tedavi edildikten sonra taburcu oldu.