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    Adana'daki elektrikli bisiklet hırsızı, 7'nciyi çalarken yakalandı

    Son bir ayda 6 farklı adresten elektrikli bisiklet çalan Mustafa G. 7’nci bisikleti çalacağı sırada yakalanırken, 34 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıktı.
    • 11.07.2022 - 10:39
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    Adana'daki elektrikli bisiklet hırsızı, 7'nciyi çalarken yakalandı

    Adana'da son bir ay içerisinde elektrikli bisikletler ortadan kaybolmaya başladı.

    Kentte son bir ayda 6 elektrikli bisiklet hırsızlığı olayının ardından harekete geçen, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, söz konusu olayların yaşandığı bölgelerde 30 ayrı güvenlik kamerasını incelemeye aldı.

    Yaklaşık 60 saatlik kayıt izleyen ekipler, hırsızlığı yapanın  'gasp, yağma, kapkaç' suçlarından 34 ayrı kaydı bulunan Mustafa G.’nin olduğunu belirledi.

    Uyuşturucu bağımlısı olduğu için çalıyor

    Ekipler, şüpheliyi Seyhan ilçesi'nin Obalar Caddesi’nde hırsızlık yaparken yakaladı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen Mustafa G.’nin, ifadesinde suçlamaları kabul ettiği ve uyuşturucu bağımlısı olduğu için çaldığını söylediği öne sürüldü. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa G., tutuklandı.

    Hırsızlık anları kamerada

    Mustafa G.’nin hırsızlık için geldiği mahallelerde önce keşif yapması,  ardından da çalmak istediği elektrikli bisikletin direksiyon kilidini kırdığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

    Adana daki elektrikli bisiklet hırsızı, 7 nciyi çalarken yakalandı #1

    Adana daki elektrikli bisiklet hırsızı, 7 nciyi çalarken yakalandı #2

    Adana daki elektrikli bisiklet hırsızı, 7 nciyi çalarken yakalandı #3

    Adana daki elektrikli bisiklet hırsızı, 7 nciyi çalarken yakalandı #4


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