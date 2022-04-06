Adana'daki emekliler derneğinde 15 milyon liralık vurgun

Kredi çekemeyen emekliler derneği üyelerini iş birlikçi kömürcüye göndererek tefecilik yöntemine başvuran dernek başkanı ve beraberindekiler yakalanmasına rağmen serbest bırakıldı.

Türkiye Emekliler Derneği'nin her ilde bulunan şubelerine, dileyen vatandaşlar üye oluyor.

Burada yardımlaşma maksadıyla bulunan emeklilerin dolandırılmasıyla ilgili bir iddia, polis ekiplerini harekete geçirdi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye Emekliler Derneği Yüreğir Şubesi yöneticileri hakkındaki haksız kazanç iddialarının ardından soruşturma başlattı.

DERNEK BAŞKANI VE İŞ BİRLİKÇİLERİ YAKALANDI

Ekipler, şüphelileri yakalamak için 28 Mart'ta şafak vakti operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda Yüreğir Şube Başkanı A.Ç., genel sekreter A.B., sayman A.B., sekreter İ.Y. ile odun ve kömür satışı yapan bir firmanın işletmecisi Y.Y. gözaltına alındı. Yapılan aramalarda dernek üyesi emeklilere ait çok sayıda maaş kesinti belgesi, 21 emekli kimlik kartı ile alacak notlarının bulunduğu defter ve dijital materyal ele geçirildi.

BORÇ ALDIKLARI PARANIN 2 KATINI KESTİLER

Emniyete götürülen dernek yöneticilerinin, borçları nedeniyle kredi çekemeyen dernek üyesi emeklileri, iş birliği yaptıkları odun-kömür işletmecisine yönlendirip, yüksek faizle borç aldırdıkları saptandı. Borç karşılığında muvafakatname imzalayan emeklilerin, aldıkları paranın 2 katının maaşlarından kesildiği, bu paranın da dernek yöneticileri ile kömürcü arasında paylaşıldığı tespit edildi.

15 MİLYON LİRA VURGUN YAPTILAR

Türkiye Emekliler Derneği Yüreğir Şube Başkanı M.K. ile bazı yönetim kurulu üyelerinin benzer yöntemle emeklilere yüksek faizle borç aldırdıkları iddiasıyla 2019 yılında operasyon düzenlendiği ifade edildi. O dönem tutuklanan şube başkanı M.K.'nin ardından göreve gelen A.Ç.'nin de aynı yöntemi sürdürdüğü, bugüne kadar yapılan incelemede 15 milyon lira vurgun yaptıkları öne sürüldü.

EMEKLİLERE ACIDIĞI İÇİN PARA VERDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Emniyetteki sorgularında suçlamaları reddeden şüphelilerden kömür işletmecisi Y.Y., yanına gelen emeklilere acıdığı için para verdiğini iddia etti. Hesap hareketleri incelendiğinde Y.Y.'ye para gönderip aldığı belirlenen sekreter İ.Y. ise kendisine söylendiği şekilde gerekli evrakı düzenlediğini, konudan haberinin olmadığını savundu.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen dernek başkanı A.Ç., genel sekreter A.B., sayman A.B., sekreter İ.Y. ile kömür işletmecisi Y.Y. çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.





















