Adana'daki firari FETÖ'cü öğretmen yakalandı

Askeri ve polis okullarına öğrenci yetiştiren 39 yaşındaki firari öğretmen Suat Y., saklandığı yayla evinde yakalanarak tutuklandı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, firari FETÖ'cülerin yakalanmasıyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, 2018’de FETÖ/PDY’nin 'mahrem askeri yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda adresinde bulunamayan 39 yaşındaki Suat Y.’nin, Pozantı ilçesindeki yayla evinde saklandığını belirledi.

BANK ASYA'DA HESAP ARTIRIMI YAPTI

Polis ekipleri, yayla evine yaptığı baskınla Suat Y.’yi yakaladı. Emniyete götürülen Suat Y.’nin, örgütün kapatılan dershanesinde kimya öğretmenliği yaptığı, örgüt elebaşının çağrısı üzerine Bank Asya’daki hesabında 13 bin lira hesap artırımı yaptığı öğrenildi.

MAHREM İMAM YETİŞTİRDİLER

İfadesinde suçlamaları reddeden Suat Y.’nin, aynı dosya kapsamında gözaltına alınıp, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan öğretmen eşi Zeliha Y. (37) ile birlikte askeri okullar ile polis okullarına öğrenci yetiştirdikleri, 'mahrem imam'larla ardışık aramaları olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Suat Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.