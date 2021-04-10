Adana'daki genç, uyuşturucu için annesini darbetti

Madde bağımlısı genç, uyuşturucu parası istediği annesini döverek başından yaraladı. Hakkında uzaklaştırma kararı olan genç, ekipler tarafından gözaltına alındı.

Adana'da saat 09.00 sıralarında Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi’ndeki annesinin oturduğu eve girmemesi için uzaklaştırma kararı bulunan madde bağımlısı Mansur A. eve geldi.

Uyuşturucu almak için annesinden para isteyen Mansur A. olumsuz cevap alınca tartışma çıktı.

Tartışma büyüyünce Mansur A., annesini dövüp, evdeki eşyaları dağıttı, oturma odasının camlarını kırdı.

YARALI ANNE, HASTANEYE KALDIRILDI

Gülbani A.’nın çığlıklarını duyan komşuları polise haber verdi. İhbar üzerine gelen polis ekiplerini gören Mansur A., kapıyı açmadı. Polis ekipleri, komşuda bulunan yedek anahtarla içeri girip Mansur A.’yı gözaltına aldı.

Kanlar içinde oturma odasında yatan Gülbani A. ise çağırılan ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

ANAOKULUNA İZİNSİZ GİRİP, SOKAKTA YARI ÇIPLAK GEZDİ

Bu arada Mansur A.’nın dün öğle saatlerinde aynı mahallede bulunan bir anaokulunun bahçesine izinsiz girip madde kullanmaya çalıştığı, ardından ise sokakta yarı çıplak bağırarak taşkınlık yaptığı, polis ekiplerinin hakkında işlem yaptığı öğrenildi.

























