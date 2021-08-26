Adana'daki güvenlik, kaynar suyu köpeğe, saldırmaması için döktüğünü söyledi

Adana'daki güvenlik, kaynar suyu köpeğe, saldırmaması için döktüğünü söyledi

Sokakta yatan köpeğin üzerine çaydanlıktaki kaynar suyu döken güvenlik, gözaltına alınmasının ardından konuştu. 22 yaşındaki güvenlik, kaynar su dökerse saldırmayacağını düşündüğünü belirtti.

Adana'nın Çukurova ilçesi Esentepe Mahallesi’ndeki sitede oturanlar, sokakta besledikleri ‘Beyaz’ isimli sahipsiz köpeği, 22 Ağustos’ta yaralı halde buldu.

Mahalleli, yanık yarası bulunan köpeği veteriner hekime götürdü. Tedaviye alınan köpeğin üzerine kaynar su döküldüğü belirlendi.

Sitedeki bazı kişiler, olayı güvenlik görevlisi M.E.K.’nin gerçekleştirdiğini ileri sürdü.

HAYVANIN ACIYLA KAÇIŞI KAMERAYA YANSIDI

Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen site yönetimi, görevlinin nizamiyedeki çaydanlıkta kaynattığı suyu, sokakta yatan köpeğin üzerine döktüğünü, hayvanın da acıyla kaçtığını fark etti. Yönetim, M.E.K.’nin iş akdini feshetti. Olaya tepki gösteren hayvanseverler, M.E.K.’den şikayetçi oldu. Beyaz, tedavisinin ardından tekrar yaşadığı sokağa bırakıldı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

M.E.K., İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerince dün evinde gözaltına alındı. Emniyete götürülen M.E.K., işlemlerin ardından 'hayvana zalimce muamelede bulunmak' suçlamasıyla sevk edildiği mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KORKTUĞU İÇİN SALDIRDIĞINI SÖYLEDİ

Şüpheli, emniyet çıkışında basın mensuplarının sorularını cevapsız bıraktı. M.E.K.'nin, ifadesinde, “Köpeklerden korkuyorum. İşe gelip giderken saldırıyorlardı. Korkutursam saldırmaz diye düşündüm. Vicdan azabı çekiyorum, çok pişmanım.” dediği öğrenildi.

















