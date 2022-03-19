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    Adana'dan geçen güzellik uzmanları, 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı

    Şehirlerarası otobüste el çantalarında toplamda 1 kilo 56 gram esrar ele geçirilen iki güzellik uzmanı tutuklandı.
    • İHA
    • 19.03.2022 - 10:03
    • Güncelleme : 19.03.2022 - 10:37
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    Adana'dan geçen güzellik uzmanları, 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı

    Adana Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımına ve satışına yönelik çalışma yürüttü.

    Ekiplerin yaptığı çalışmalar kapsamında, Diyarbakır'dan İstanbul’a seyir halinde olan şehirlerarası yolcu otobüsü şüphe üzerine Sarıçam ilçesinde durdurdu.

    Ekiplerin otobüste hassas burunlu narkotik köpekle yaptığı arama sonucunda yolculardan kadın R.O. ve S.H.’nin el çantasından iki paket halinde toplamda 1 kilo 56 gram esrar çıktı.

    "UYUŞTURUCU TAŞIMANIN CİDDİ SUÇ OLDUĞUNU BİLMİYORDUK"

    Güzellik uzmanı oldukları öğrenilen iki genç kız, gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinde suçlarını kabul eden zanlıların "Uyuşturucu taşımanın bu kadar ciddi bir suç olduğunu bilmiyorduk." dedikleri öne sürüldü.

    Adana dan geçen güzellik uzmanları, 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı #1

    İKİ GÜZELLİK UZMANI DA TUTUKLANDI

    Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Daha önce suç kayıtları olmayan iki genç kız, çıkarıldıkları mahkemece ‘uyuşturucu madde sevk etmekten’ tutuklandı.

    Adana dan geçen güzellik uzmanları, 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı #2

    Adana dan geçen güzellik uzmanları, 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı #3


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