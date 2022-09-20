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    Adana'daki havuzda kalp krizi geçiren genç adam kurtarılamadı

    Seyhan ilçesinde kaldığı otelin havuzunda tek başına yüzmeye başlayan 32 yaşındaki genç adam, bir süre sonra kalp krizi geçirerek boğuldu.
    • 20.09.2022 - 12:53
    • Güncelleme : 20.09.2022 - 12:56
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    Adana'daki havuzda kalp krizi geçiren genç adam kurtarılamadı

    Adana'nın Seyhan ilçesinde 32 yaşındaki Orkun Songürer'in yüzme isteği, sonunu getirdi.

    Kurtuluş Mahallesi'nde kaldığı otelin havuzuna inen Songürer, yüzmeye başladı.

    Yüzerken rahatsızlandı

    Kimsenin olmadığı havuzda yüzen genç adam rahatsızlandı.

    Bir süre sonra Songürer’in havuzda hareketsiz yattığını gören görevlinin ihbarı üzerine otele polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı

    Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, kalp krizi geçirdiği belirlenen Orkun Songürer’in boğulduğu saptandı.

    Orkun Songürer’in cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi.

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