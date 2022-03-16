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    Adana'daki hırsız bekçiden kaçarken inşaattan düştü

    Bir inşattan kablo çaldığı öne sürülen iki şüpheliden biri, bekçinin fark etmesi üzerine 6. kattan düşerek yaralandı.Polis ekipleri ise 2 şahsı yakalayarak gözaltına aldı.
    • İHA
    • 16.03.2022 - 17:32
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    Adana'daki hırsız bekçiden kaçarken inşaattan düştü

    Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Tellidere Mahallesi'nde yaşanan olayda iddiaya göre, mahallede bulunan inşaat bekçisi iki kişinin hırsızlık yaptığını öne sürerek şahısları kovalamaya başladı.

    BEKÇİLERDEN KAÇARKEN 6. KATTAN DÜŞTÜ

    Şüphelilerden biri, kaçarken 6. kattan düşerek yaralandı. Diğeri ise bekçi tarafından yakalandı. Bekçi, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Adana Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı.

    2 ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

    Diğer zanlı ise polis tarafından gözaltına alındı. Zanlılardan yaralının isminin Berkan Y. diğer zanlının ise Ömer E. olduğu öğrenildi.

    Ayrıca, zanlıların inşaattan kablo çaldığı iddia edildi.

    Adana daki hırsız bekçiden kaçarken inşaattan düştü #1

    Adana daki hırsız bekçiden kaçarken inşaattan düştü #2

    Adana daki hırsız bekçiden kaçarken inşaattan düştü #3


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