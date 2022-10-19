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    Adana'daki hırsızın macera dolu soygunu kamerada

    Seyhan ilçesindeki hırsız, markete damdaki demirleri keserek girdi. Bir diğer hedef olan markete ise elektrik tellerinden sarkarak geçen hırsız ortadan kayboldu.
    • 19.10.2022 - 10:56
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    Adana'daki hırsızın macera dolu soygunu kamerada

    Adana'nın Seyhan ilçesindeki hırsızlık olayı pes dedirtti.

    Onur Mahallesi'nde yaşanan olayda, Adana İş Merkezi'ne gelen hırsız, ilk olarak bir markete, damdaki demirleri keserek girdi.

    Markette güvenlik kamerası olduğunu gören hırsız sürünerek gidip kameranın yönünü değiştirdikten sonra pencereden girip kasadan paraları çaldı. Hırsız daha sonra girdiği yerden tekrar dama geçti.

    Elektrik tellerinden sarkarak geçti

    Buradan da Taner Sarıdağ’ın kardeşi Faruk Sarıdağ’ın marketine yönelen hırsız bir komando gibi elektrik tellerinden sarkarak karşı dama geçti. Daha sonrada marketin içine girip buradan paraları çaldı.

    İş merkezindeki 2 markete daha girdikten sonra kayıplara karışan hırsız güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

    Adana daki hırsızın macera dolu soygunu kamerada #1

    "Hırsızın cesaretine hayran kaldım"

    Market sahibi Faruk Sarıdağ, özel güvenlik görevlisinin olduğu iş merkezinde ikinci kez soyulduklarını daha önce 60 bin liralarının bu kez de 100 bin liralarının çalındığını belirterek, “Sabah geldik paralar eksik olunca hırsızın girdiğini anladık. Güvenlik kameralarını incelediğimizde hırsız bir komando gibi elektrik tellerinden sarkarak benim marketime giriyor. Ben hırsızın bu cesaretine hayran kaldım. Hiç korkmuyor elektrik çarpar diye.

    "Elini kolunu sallayarak soymuş"

    Benim anlamadığım nokta burada güvenlik var nasıl böyle rahat rahat hırsızlık yapıyor. Adam saatlerce kalmış birçok iş yerine girmiş ve girmeye çalışmış. Elini kolunu sallayarak soymuş marketlerimizi” dedi.

    Adana daki hırsızın macera dolu soygunu kamerada #2

    Adana daki hırsızın macera dolu soygunu kamerada #3

    Adana daki hırsızın macera dolu soygunu kamerada #4

    Adana daki hırsızın macera dolu soygunu kamerada #5


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