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Adana'daki kaçak telefonlar, battaniye arasından çıktı

Adana'daki kaçak telefonlar, battaniye arasından çıktı

Özel eğitimli köpekle yapılan operasyonda gümrük kaçağı telefonlar battaniye arasından çıkarken, kaçak sigara, puro, nargile tütünü gibi ürünler de ele geçirildi.