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    Adana'daki kaçak telefonlar, battaniye arasından çıktı

    Özel eğitimli köpekle yapılan operasyonda gümrük kaçağı telefonlar battaniye arasından çıkarken, kaçak sigara, puro, nargile tütünü gibi ürünler de ele geçirildi.
    • DHA
    • 13.02.2021 - 10:53
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    Adana'daki kaçak telefonlar, battaniye arasından çıktı

    Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

    Ekipler, çalışma kapsamında, kent girişindeki polis kontrol noktalarında yolcu otobüslerini durdurarak denetim yaptı.

    KAÇAK ÜRÜNLERE EL KOYULDU

    Durdurulan bir yolcu otobüsü, özel eğitimli köpek ‘Tiryaki’ ile arandı. Aramada, gümrük kaçağı 2 bin 200 paket sigara, 500 paket elektronik sigara kartuşu, 400 puro, 20 kilogram nargile tütünü ile çanta içerisindeki battaniyeye sarılmış ve çay paketlerine gizlenmiş gümrük kaçağı 52 cep telefonu ele geçirildi. 4 kişi gözaltına alındı.

    ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDILAR

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Adana daki kaçak telefonlar, battaniye arasından çıktı #1

    Adana daki kaçak telefonlar, battaniye arasından çıktı #2

    Adana daki kaçak telefonlar, battaniye arasından çıktı #3

    Adana daki kaçak telefonlar, battaniye arasından çıktı #4

    Adana daki kaçak telefonlar, battaniye arasından çıktı #5

    Adana daki kaçak telefonlar, battaniye arasından çıktı #6

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