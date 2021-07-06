Önce yeğeninin, ardından ablasının eşiyle ilişki yaşadığı öne sürülen kadının ablası, "Böyle kardeş olmaz olsun." sözleriyle sitem etti. İlişki iddiasıyla suçlanan kadın, söylenenleri yalanladı.

Adana'da yaşayan 30 yaşındaki G.K., 2017'de Balıkesir'in Bandırma ilçesine gelin giden ablasının 24 yaşındaki kızı S.K'nin eşi E.S. ile telefonlaşıp mesajlaşmaya başladı.

Aldatıldığından şüphelenen S.K, eşiyle tartışınca Adana'daki annesinin yanına geldi.

Bu durumu fırsata çeviren G.K., Bandırma'ya gidip yeğenin kocasıyla aşk yaşamaya başladı.

YEĞENİYLE EŞİNİN AYRILMASINA NEDEN OLDU

Bununla da yetinmeyerek mutluluk pozlarını sosyal medyada paylaştı. Gerçeği öğrenince şok geçiren S.K, kocasından boşandı. Bir süre yeğeninin kocasıyla yaşayan G.K., sıkılınca ayrıldı.

Adana'daki kadın, yeğeninin ve ablasının eşiyle ilişki yaşadı VİDEO











ABLASININ EŞİYLE İLİŞKİ YAŞADI

Ancak G.K., bu kez de ablası E.G'nin eşi T.G ile aşk yaşamaya başladı. Bu durumu fark eden E.G, eşini evden kovdu.





"ALLAH'A HAVALE EDİYORUM"

Kardeşinin önce yeğeninin sonra da kendisinin eşini elinden aldığını söyleyen E.G, “Benim kız kardeşim 3 sene önce kızımın eşiyle şimdi de benim kocamla ilişki yaşadı. Kocam bunu etrafına itiraf etmiş. Kız kardeşim de bunu itiraf etti. Hatta kız kardeşim birlikte oldukları otele kadar götürdü beni. Ben sadece adalet istiyorum. Kız kardeşimi Allah’a havale ediyorum. Başka bir şey demiyorum. Böyle kız kardeş mi olur? Kızımın yuvasını yıktı, eşim de bunu hep biliyordu ama kendisi nasıl bunu bana yapabildi.” diyerek gözyaşlarına boğuldu.





"BÖYLE TEYZE OLMAZ OLSUN"

Teyzesi yüzünden eşinden boşanan S.K ise “Böyle teyze olmaz olsun” dedi.

G.K. suçlamaları kabul etmezken, T.G ise telefonları açmadı.



