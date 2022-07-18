Adana'daki kavgada, kendi getirdiği tüfekle öldürüldü

Adana'daki kavgada, kendi getirdiği tüfekle öldürüldü

Saha kenarından geçen Tahir Gölge, alkol alan Ali Cem Şahun'a "Neden yan bakıyorsun" demesi üzerine çıkan kavgada Nurettin Kaçar, getirdiği tüfekle, Muhammet Mustafa Yıldız tarafından öldürüldü.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi’nde; Muhammet Mustafa Yıldız, Abdülkadir Yılmaz, Rıdvan Alaca, Emir Artıyan, Ramazan Yolaçan, Ali Cem Şahun ve A.Y., mahalledeki toprak sahada bir araya gelip, alkol almaya başladı.

Bu sırada saha kenarından geçen Tahir Gölge, alkol alan Ali Cem Şahun'a "Neden yan bakıyorsun?" dedi.

Arkadaşını yardıma çağırdı

Ali Cem Şahun'un tepki göstermesiyle tartışma çıkınca Tahir Gölge, arkadaşı Nurettin Kaçar'ı yardıma çağırdı.

Adana'daki kavgada, kendi getirdiği tüfekle öldürüldü

Arkadaş evden getirdiği tüfekle vuruldu

Aynı mahallede oturan Nurettin Kaçar, av tüfeğini alıp olay yerine geldi.

Çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşürken yere düşen tüfeği alan Muhammet Mustafa Yıldız, Nurettin Kaçar'ı vurdu.

Cinayet zanlısı kaçarken Nurettin Kaçar öldü

Ağır yaralanan Nurettin Kaçar, götürüldüğü hastanede hayatını kaybederken cinayet şüphelisi ile arkadaşları da kaçtı.

2 kişi tutuklandı

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis; kavgaya karışan Şahun, Yolaçan, Alaca, Artıyan, Yılmaz, Yıldız ve Gölge ile A.Y.’yi gözaltına aldı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden Muhammet Mustafa Yıldız ve Abdulkadir Yılmaz, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

DHA'nın haberine göre; diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.