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    Adana'daki kavgada, kendi getirdiği tüfekle öldürüldü

    Saha kenarından geçen Tahir Gölge, alkol alan Ali Cem Şahun'a "Neden yan bakıyorsun" demesi üzerine çıkan kavgada Nurettin Kaçar, getirdiği tüfekle, Muhammet Mustafa Yıldız tarafından öldürüldü.
    • 18.07.2022 - 12:10
    • Güncelleme : 18.07.2022 - 12:18
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    Adana'daki kavgada, kendi getirdiği tüfekle öldürüldü

    Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi’nde; Muhammet Mustafa Yıldız, Abdülkadir Yılmaz, Rıdvan Alaca, Emir Artıyan, Ramazan Yolaçan, Ali Cem Şahun ve A.Y., mahalledeki toprak sahada bir araya gelip, alkol almaya başladı.

    Bu sırada saha kenarından geçen Tahir Gölge, alkol alan Ali Cem Şahun'a "Neden yan bakıyorsun?" dedi.

    Arkadaşını yardıma çağırdı

    Ali Cem Şahun'un tepki göstermesiyle tartışma çıkınca Tahir Gölge, arkadaşı Nurettin Kaçar'ı yardıma çağırdı.

    Adana'daki kavgada, kendi getirdiği tüfekle öldürüldü

    Arkadaş evden getirdiği tüfekle vuruldu

    Aynı mahallede oturan Nurettin Kaçar, av tüfeğini alıp olay yerine geldi.

    Çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşürken yere düşen tüfeği alan Muhammet Mustafa Yıldız, Nurettin Kaçar'ı vurdu.

    Adana daki kavgada, kendi getirdiği tüfekle öldürüldü #1

    Cinayet zanlısı kaçarken Nurettin Kaçar öldü

    Ağır yaralanan Nurettin Kaçar, götürüldüğü hastanede hayatını kaybederken cinayet şüphelisi ile arkadaşları da kaçtı.

    2 kişi tutuklandı

    Olayla ilgili soruşturma başlatan polis; kavgaya karışan Şahun, Yolaçan, Alaca, Artıyan, Yılmaz, Yıldız ve Gölge ile A.Y.’yi gözaltına aldı.

    Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden Muhammet Mustafa Yıldız ve Abdulkadir Yılmaz, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

    DHA'nın haberine göre; diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Adana daki kavgada, kendi getirdiği tüfekle öldürüldü #2


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