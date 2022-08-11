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    Adana'daki kazada motosiklet sürücüsü öldü

    Adana'da cip ile motosikletin çarpışması sonucu, motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.
    • 11.08.2022 - 03:05
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    Adana'daki kazada motosiklet sürücüsü öldü

    Adana'da Seyhan ilçesine bağlı Şakirpaşa Caddesi’nde, ismi öğrenilemeyen sürücü kullandığı 01 AKL 865 plakalı motosikleti ile, kontrollü kavşaktan geçen M.D (33) idaresindeki 01 GM 395 plakalı cipe yandan çarptı.

    Motosiklet sürücüsü yaralandı

    Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

    Adana daki kazada motosiklet sürücüsü öldü #1

     

    Hastanede hayatını kaybetti

    İHA'nın haberine göre, olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan motosiklet sürücüsünü Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı.

    İsmi öğrenilemeyen sürücü yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cipin sürücüsü M.D ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

    Adana daki kazada motosiklet sürücüsü öldü #2

    Adana daki kazada motosiklet sürücüsü öldü #3


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