Adana'daki kazada motosiklet sürücüsü öldü

Adana'da cip ile motosikletin çarpışması sonucu, motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Adana'da Seyhan ilçesine bağlı Şakirpaşa Caddesi’nde, ismi öğrenilemeyen sürücü kullandığı 01 AKL 865 plakalı motosikleti ile, kontrollü kavşaktan geçen M.D (33) idaresindeki 01 GM 395 plakalı cipe yandan çarptı.

Motosiklet sürücüsü yaralandı

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Hastanede hayatını kaybetti

İHA'nın haberine göre, olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan motosiklet sürücüsünü Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı.

İsmi öğrenilemeyen sürücü yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cipin sürücüsü M.D ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.