Bir kebapçı dükkanına kalaşnikofla düzenlenen saldırı güvenlik kamerasına yansırken, görüntülerde otomobilli 2 kişinin 3 saniye içerisinde gerçekleştirdiği saldırı yer aldı.

Dün gece saat 01.57’de Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Bulvarı üzerinde bulunan bir kebapçıda kimliği belirlenemeyen iki şüpheli ön ve arka plakası olmayan bir otomobille kebapçı dükkanına yanaştı.

Şüpheliler ardından otomobilden inmeden kalaşnikof ve tabanca ile iş yerine defalarca ateş açıp olay yerinden uzaklaştı.

KALAŞNİKOFLU SALDIRIDA CAN KAYBI OLMADI

Uzun namlulu silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Kebapçı kapalı olduğundan dolayı herhangi bir can kaybı yaşanmazken olay yerinde 4 adet kalaşnikof, 5 adet 9 milimetre çapında boş kovan bulundu.

SALDIRI ANI KAMERADA

Saldırı anıysa güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Saldırının otomobille gelen 2 kişi tarafından 3 saniyede gerçekleştirildiği görüldü.

Adana'daki kebapçıya kalaşnikofla saldırı düzenlendi VİDEO





