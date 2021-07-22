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    Adana'daki kurbanlık keçi, çatıdan atladı

    Kurban Bayramı için alınarak iki katlı evin çatısına çıkan keçi, kendisini aşağı atarak olay yerinden kaçtı. O anlar kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 22.07.2021 - 11:01
    • Güncelleme : 22.07.2021 - 11:53
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    Adana'daki kurbanlık keçi, çatıdan atladı

    Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Şakirpaşa Mahallesi’nde Kurban Bayramı nedeniyle alınan keçi, 2 katlı müstakil evin çatısına çıktı.

    Çatıdan dengesini kaybederek aşağı atlayan keçinin atlama anları kameraya yansıdı.

    ATLAYIP KAÇTI

    Dengesini kaybederek atlayan keçinin, düştükten sonra kaçmaya çalışması dikkat çekti.

    VATANDAŞ YAKALADI

    Bu sırada aşağıda bekleyen bir vatandaş kaçan keçiyi yakaladı.

    Keçinin atladığı ve kaçtığı anlar, sosyal medyada paylaşıldı.

    Adana'daki kurbanlık keçi, çatıdan atladı VİDEO


    Adana daki kurbanlık keçi, çatıdan atladı #1

    Adana daki kurbanlık keçi, çatıdan atladı #2

    Adana daki kurbanlık keçi, çatıdan atladı #3

    Adana daki kurbanlık keçi, çatıdan atladı #4

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