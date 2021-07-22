- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Adana'daki kurbanlık keçi, çatıdan atladı
Adana'daki kurbanlık keçi, çatıdan atladı
Kurban Bayramı için alınarak iki katlı evin çatısına çıkan keçi, kendisini aşağı atarak olay yerinden kaçtı. O anlar kameraya yansıdı.
- İHA
- 22.07.2021 - 11:01
- Güncelleme : 22.07.2021 - 11:53
Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Şakirpaşa Mahallesi’nde Kurban Bayramı nedeniyle alınan keçi, 2 katlı müstakil evin çatısına çıktı.
Çatıdan dengesini kaybederek aşağı atlayan keçinin atlama anları kameraya yansıdı.
ATLAYIP KAÇTI
Dengesini kaybederek atlayan keçinin, düştükten sonra kaçmaya çalışması dikkat çekti.
VATANDAŞ YAKALADI
Bu sırada aşağıda bekleyen bir vatandaş kaçan keçiyi yakaladı.
Keçinin atladığı ve kaçtığı anlar, sosyal medyada paylaşıldı.
Adana'daki kurbanlık keçi, çatıdan atladı VİDEO