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    Adana'daki kuyumcu soygununun görüntüleri ortaya çıktı

    İki hırsızın, kadın kılığında müşteri gibi girdikleri kuyumcuda iş yeri sahibini yaralayıp, çantaya doldurdukları altınlarla kaçtığı anlar kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 12.08.2020 - 10:26
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    Adana'daki kuyumcu soygununun görüntüleri ortaya çıktı

    Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde bulunan kuyumcuya kadın kılığında giren 2 kişi, iş yeri sahibi Osman B.’yi tabancayla vurmuştu.

    Şüpheliler, daha sonra ise yanlarında getirdikleri kadın çantasına bir miktar altın doldurup, kayıplara karışmıştı.

    YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

    Çevre esnafın ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilmiş, yaralı Osman B. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

    Adana daki kuyumcu soygununun görüntüleri ortaya çıktı #1

    SOYGUN ANI KAMERADA

    İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Gasp ve Cinayet büro amirliklerine bağlı ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatırken, kadın kılığındaki şüphelilerin içeri girdiği anda Osman B.'ye ateş açtığı anların görüntüsü ortaya çıktı.

    Adana'daki kuyumcu soygununun görüntüleri ortaya çıktı VİDEO

    SALDIRGANLAR ARANIYOR

    Öte yandan, hastanede tedavisi süren Osman B.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

    Adana daki kuyumcu soygununun görüntüleri ortaya çıktı #2

    Adana daki kuyumcu soygununun görüntüleri ortaya çıktı #3

    Adana daki kuyumcu soygununun görüntüleri ortaya çıktı #4

    Adana daki kuyumcu soygununun görüntüleri ortaya çıktı #5

    Adana daki kuyumcu soygununun görüntüleri ortaya çıktı #6

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