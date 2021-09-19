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    Adana'daki narkotik köpeği, uyuşturucuyu buldu

    Polis, narkotik köpek Uzi’yle yaptığı aramada, tarlada toprak altına gömülü halde 5 kilo 120 gram esrar ile 8 bin 537 uyuşturucu hap ele geçirdi.
    • DHA
    • 19.09.2021 - 17:53
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    Adana'daki narkotik köpeği, uyuşturucuyu buldu

    Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi’ndeki bir çiftlik evinde yüklü miktarda uyuşturucu madde olduğu bilgisine ulaştı.

    Harekete geçen polis, evin yakınındaki biber ve patlıcan ekili tarlada, narkotik köpek ‘Uzi’yle arama yaptı.

    Uzi’nin, tarladaki bir bölgeye tepki vermesi üzerine kazma ve küreklerle toprak kazıldı.

    ÇIKARILDIĞI MAHKEMEDE TUTUKLANDI

    İki ayrı bölgede toprağın altına gömülü halde bir çantada 5 kilo 120 gram esrar ve bidon içerisinde 8 bin 537 uyuşturucu hap ele geçirildi. Tarla sahibi M.E. (39) gözaltına alındı. İfadesinde, uyuşturucu maddelerin kendisine ait olmadığını öne süren M.E., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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    Adana daki narkotik köpeği, uyuşturucuyu buldu #7

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