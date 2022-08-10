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    Adana'daki rehine olayında ‘yasak aşk’ iddiası

    Kayınbiraderlerini vurup birinin eşini rehin alan zanlı tutuklanırken zanlının, rehin aldığı kadınla yasak aşk yaşadığını, kadına zarar vermemeleri için iki kişiyi vurduğunu söylediği öğrenildi.
    • 10.08.2022 - 10:33
    • Güncelleme : 10.08.2022 - 11:28
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    Adana'daki rehine olayında ‘yasak aşk’ iddiası

    Adana’nın Seyhan ilçesinde yaşayan Abdullah İçme (36), 7 Ağustos günü saat 12.30 sıralarında kayınbiraderi Sercan T.'nin (36) Saydam Caddesi'ndeki tavukçu dükkanına geldi.

    Pompalı tüfekle içeri giren İçme, tartıştığı Sercan T. ile kardeşi Serkan T.'yi (25) bacaklarından vurdu.

    Eşini rehin aldı

    Daha sonra İçme, Sercan T.'nin eşi Özge T.'yi (32) rehin aldı.

    İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, özel harekat polisleri de bölgede güvenlik önlemi aldı.

    Adana'da kayınbiraderlerini vurup birinin eşini rehin aldı VİDEO

    Adana daki rehine olayında ‘yasak aşk’ iddiası #1

    Korkup buzdolabına saklandı

    Cinayet Büro Amirliği ekipleri, uzun süre Abdullah İçme'yi ikna etmeye çalıştı.

    Olay sırasında korkup, iş yerindeki buzdolabına saklanan çırak Ahmet Hac Hamdo (15) ise polis ekiplerince kurtarıldı.

    Bir süre sonra elindeki pompalı tüfeği bırakan İçme, polise teslim oldu.

    Adana daki rehine olayında ‘yasak aşk’ iddiası #2

    Yakınları saldırmak istedi

    Bu sırada yaralı yakınları, İçme'ye saldırmak istedi.

    İçme, gözaltına alınıp, emniyete götürüldü.

    Hastanedeki tedavileri tamamlanan yaralılar da taburcu edildi.

    Adana daki rehine olayında ‘yasak aşk’ iddiası #3

    “Bir süredir ilişki yaşıyorduk”

    Emniyetteki sorgusunda Abdullah İçme, rehin aldığı Özge T. ile arasında gönül ilişkisi olduğunu öne sürdü.

    İçme, ifadesinde “Bir süredir ilişki yaşıyorduk. Duyulunca Özge'ye bir şey yapacaklarını düşündüm. Bu nedenle iş yerine gidip, Özge'yi rehin aldım.” dedi.

    Adana daki rehine olayında ‘yasak aşk’ iddiası #4

    Kadın yalanladı, ‘bana ilgisi var’ dedi

    Özge T. ise iddiaları yalanlayarak, İçme'nin kendisine ilgisinin olduğunu öne sürdü.

    DHA’nın haberine göre emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdullah İçme, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

    Adana daki rehine olayında ‘yasak aşk’ iddiası #5


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