Adana'daki rehine olayında ‘yasak aşk’ iddiası

Kayınbiraderlerini vurup birinin eşini rehin alan zanlı tutuklanırken zanlının, rehin aldığı kadınla yasak aşk yaşadığını, kadına zarar vermemeleri için iki kişiyi vurduğunu söylediği öğrenildi.

Adana’nın Seyhan ilçesinde yaşayan Abdullah İçme (36), 7 Ağustos günü saat 12.30 sıralarında kayınbiraderi Sercan T.'nin (36) Saydam Caddesi'ndeki tavukçu dükkanına geldi.

Pompalı tüfekle içeri giren İçme, tartıştığı Sercan T. ile kardeşi Serkan T.'yi (25) bacaklarından vurdu.

Eşini rehin aldı

Daha sonra İçme, Sercan T.'nin eşi Özge T.'yi (32) rehin aldı.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, özel harekat polisleri de bölgede güvenlik önlemi aldı.

Adana'da kayınbiraderlerini vurup birinin eşini rehin aldı VİDEO



Korkup buzdolabına saklandı

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, uzun süre Abdullah İçme'yi ikna etmeye çalıştı.

Olay sırasında korkup, iş yerindeki buzdolabına saklanan çırak Ahmet Hac Hamdo (15) ise polis ekiplerince kurtarıldı.

Bir süre sonra elindeki pompalı tüfeği bırakan İçme, polise teslim oldu.

Yakınları saldırmak istedi

Bu sırada yaralı yakınları, İçme'ye saldırmak istedi.

İçme, gözaltına alınıp, emniyete götürüldü.

Hastanedeki tedavileri tamamlanan yaralılar da taburcu edildi.

“Bir süredir ilişki yaşıyorduk”

Emniyetteki sorgusunda Abdullah İçme, rehin aldığı Özge T. ile arasında gönül ilişkisi olduğunu öne sürdü.

İçme, ifadesinde “Bir süredir ilişki yaşıyorduk. Duyulunca Özge'ye bir şey yapacaklarını düşündüm. Bu nedenle iş yerine gidip, Özge'yi rehin aldım.” dedi.

Kadın yalanladı, ‘bana ilgisi var’ dedi

Özge T. ise iddiaları yalanlayarak, İçme'nin kendisine ilgisinin olduğunu öne sürdü.

DHA’nın haberine göre emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdullah İçme, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.