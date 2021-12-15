Adana'daki sanığa 46 yıl 11 ay hapis kararı

Mehmet Rençber, pompalı tüfekle Eyyüp İpek'i öldürdüğü gerekçesiyle tahliye olduktan sonra mahkemenin verdiği 46 yıl 11 ay hapis cezası kararının onanmasının ardından tutuklandı.

Adana'nın Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi’nde işlediği bir suçtan dolayı kaldığı cezaevinden tahliye olan Eyyüp İpek, iddiaya göre uyuşturucu madde alışverişi için Mehmet Rençber ile evde buluştu.

TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ

Pazarlık sırasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Rençber, evdeki pompalı tüfekle Eyyüp İpek’i göğsünden vurdu. İpek, kanlar içinde yere yığıldı, Rençber ise kaçtı. İpek, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine karşın kurtarılamadı.

EVİNDE YAKALANIP TUTUKLANDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaydan bir gün sonra şüpheli Rençber’i saklandığı evde yakaladı. Emniyetteki sorgusunda suçlamaları reddeden Rençber, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

46 YIL 11 AY HAPİS CEZASI ONANDI

Nisan ayında tutuksuz yargılanmak üzere cezaevinden tahliye edilen Rençber hakkında yerel mahkemece verilen 'kasten öldürme' suçundan 46 yıl 11 ay hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı.

TUTUKLANDI

Bunun üzerine Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Rençber’i Akkapı Mahallesi’ndeki adresinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrası Rençber önce adliyeye, ardından da cezaevine gönderildi.





