Adana'daki sulama kanalından çıkan cesedin, Suriyeli çocuk olduğu belirlendi

Önceki gün sulama kanalında bulunan cesedin 15 yaşındaki Suriye uyruklu Hadi Hac Omar’a ait olduğu belirlenirken, Omar'ın kesin ölüm nedeni henüz netleştirilmedi.

Adana'nın Seyhan ilçesi Çaputçu Mahallesi’nde 15 Ağustos günü öğle saatlerinde tarım işçileri, Devlet Su İşleri’ne ait sulama kanalında sürüklenen çocuğu gördü.

Çocuğu sudan çıkaran işçiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan çocuğun öldüğünü belirledi.

ŞORTUNUN CEBİNDEN PARA ÇIKTI

Kayıp başvurularını inceleyen polis ekipleri, herhangi bir bulguya rastlamadı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada, gencin şortunun cebinden bir miktar para çıktı. Ceset, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

OTOPSİ SONUCU ORTAYA ÇIKARACAK

Ekiplerin yaptığı çalışmada cesedin, Hadi Hac Omar’a ait olduğu saptandı. Vücudunda herhangi darp, kesici ya da delici alet izine rastlanmayan Omar’ın ölüm nedeni, yapılan otopsi sonucuyla ortaya çıkacak.





