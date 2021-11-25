Adana'daki şüpheli ölümün hakkında soruşturma sürüyor

Sokakta hareketsiz şekilde yatan kadının karnından vurulmuş olduğu belirlenerek kaldırıldığı hastaneye hayatını kaybetti. Şüpheli ölümün sır perdesi araştırılıyor.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde 24 Kasım günü yağışlı hava nedeniyle çamaşırlarını toplamaya çıkan kadın, apartmanın bahçesinde hareketsiz yatan başka bir kadını gördü.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, kadının karnından vurulmuş olduğunu belirleyerek hastaneye kaldırdı.

HAYATINI KAYBETTİ

Burada tedavi altına alınan kadın, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kadının cansız bedeni otopsi ve kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Burada yapılan incelemede ölen kişinin 3 yaşındaki bir kız çocuğu annesi Ekin Gökçe Yıldız olduğu saptandı.

EŞİ DE HUSUMETLİLERİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Yapılan araştırmada, Ekin Gökçe Yıldız’ın, 3 yıl önce evlendiği Selçuk Fakıoğlu’nun (26) da 2019’da barışmak için buluştuğu husumetlileri tarafından bıçaklanıp pompalı tüfekle vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

APARTMAN İNCELENDİ

Apartmanda inceleme yapan ekipler, bodrumda kan izleri ve mermi kovanı buldu. Yıldız’ın bodrumda vurulmuş olabileceği değerlendirildi.

GÖZALTINA ALINANLAR SERBEST BIRAKILDI

Olayla ilgili soruşturma sürerken, Ekin'in, ilk başlarda ulaşılamayan erkek arkadaşı Ebubekir T.'nin bilgisine başvuruldu. Ebubekir T., Yıldız'ın ölümüne ilişkin bilgisinin olmadığını söylerken, gözaltına alınan, olayın gerçekleştiği apartmanda oturan 2 kişi de ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Yıldız'ın cenazesi ailesine verilerek, Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM"

Kızının saçlarını yanından ayırmayan Nermin Yıldız, “O benim artık yaşama sebebim, oksijenim. İstiyorum ki kızımın katilleri bulunsun. Devlet büyüklerine yalvarıyorum, yardımcı olun. Artık bu pislikleri alsınlar 'dur' desinler. Çok anne ve babaların canı yandı, artık yanmasın. Bu işin peşini bırakmayacağım” şeklinde konuştu.





















