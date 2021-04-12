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- Adana'daki tefeci şebekesinden 1 kişi tutuklandı
Adana'daki tefeci şebekesinden 1 kişi tutuklandı
- DHA
- 12.04.2021 - 15:43
- Güncelleme : 12.04.2021 - 15:46
Tefecilik suçlarıyla mücadeleyi sürdüren Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri, kentte 45 kişiye faiz karşılığı para vererek 1 milyon 750 bin lira vurgun yapan şebekeyi deşifre etti.
Şebekeye üye oldukları öne sürülen 11 kişinin kimliğini tespit eden ekipler, operasyon için harekete geçti.
Belirlenen adreslere 8 Nisan'da eş zamanlı baskın yapan polis, 9 şüpheliyi gözaltına aldı.
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Adreslerde yapılan aramada; 15 bin TL para, 518 bin 800 TL değerinde 27 senet, borçlu ve alacaklıların isim bilgileri ile imzalarının bulunduğu boş 26 senet ve dijital materyal ele geçirildi. Diğer 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
1 KİŞİ TUTUKLANDI
Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelilerden 5’i, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. İşlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2’si adli kontrol şartıyla 1’i ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.