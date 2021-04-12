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    Adana'daki tefeci şebekesinden 1 kişi tutuklandı

    1 milyon 750 bin liralık vurgun yapan şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i ifadesinin ardından tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı.
    • DHA
    • 12.04.2021 - 15:43
    • Güncelleme : 12.04.2021 - 15:46
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    Adana'daki tefeci şebekesinden 1 kişi tutuklandı

    Tefecilik suçlarıyla mücadeleyi sürdüren Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri, kentte 45 kişiye faiz karşılığı para vererek 1 milyon 750 bin lira vurgun yapan şebekeyi deşifre etti.

    Şebekeye üye oldukları öne sürülen 11 kişinin kimliğini tespit eden ekipler, operasyon için harekete geçti.

    Belirlenen adreslere 8 Nisan'da eş zamanlı baskın yapan polis, 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

    ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

    Adreslerde yapılan aramada; 15 bin TL para, 518 bin 800 TL değerinde 27 senet, borçlu ve alacaklıların isim bilgileri ile imzalarının bulunduğu boş 26 senet ve dijital materyal ele geçirildi. Diğer 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

    1 KİŞİ TUTUKLANDI

    Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelilerden 5’i, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. İşlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2’si adli kontrol şartıyla 1’i ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

    Adana daki tefeci şebekesinden 1 kişi tutuklandı #1

    Adana daki tefeci şebekesinden 1 kişi tutuklandı #2

    Adana daki tefeci şebekesinden 1 kişi tutuklandı #3

    Adana daki tefeci şebekesinden 1 kişi tutuklandı #4

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