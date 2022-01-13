Adana'daki televizyon hırsızı kamerada

Çok sayıda hırsızlık olayına karışan 9 kişi, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alınırken, şüphelilerden Adem K.'nin, çaldığı televizyonu evine götürdüğü anlar güvenli kamerasına yansıdı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez ilçelerde son bir ayda 10 ayrı hırsızlık olayına karıştığı belirlenen şüpheliler tespit edildi.

EVLERİNE BASKIN YAPILDI

Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından ekipler, dün şafak vakti belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı.

9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ekipler tarafından yakalanan 9 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

TELEVİZYONU TAŞIRKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Şüphelilerden Adem K.’nin, Barış Mahallesi’ndeki bir evden çaldığı televizyonu taşıdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Adem K.’nin, kucağındaki televizyonla yürüdüğü ve evine girdiği görüldü.

ŞÜPHELİLER ADİYEDE

Ayrıca Adem K.’nin, güvenlik kamerasına görünmemek için başka bir evin duvarı kenarından yürümesi dikkat çekti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.









