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    Adana'daki torbacı, basına 'Beni güzel çekin' diyerek poz verdi

    Polisin torbacı operasyonunda yakalanan kadın, basına poz vererek fotoğraflarının güzel çekilmesini istedi.
    • İHA
    • 11.11.2021 - 11:43
    • Güncelleme : 11.11.2021 - 12:35
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    Adana'daki torbacı, basına 'Beni güzel çekin' diyerek poz verdi

    Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadelesini sürdürüyor.

    Ekipler, kentte sokak aralarında uyuşturucu sattığı öne sürülen ve torbacıdiye tabir edilen şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

    Polis, yaptığı çalışmada 4’ü kadın 14 zanlıyı gözaltına aldı.

    UYUŞTURUCULAR YAKALANDI

    Zanlıların üst ve araç aramasında ise 1 kilo 500 gram esrar, 1 kilogram metamfetamin, 13 gram eroin, 4 uyuşturucu hap ve 2 adet hassas terazi ele geçirdi. Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

    Adana'daki torbacı, basına 'Beni güzel çekin' diyerek poz verdi VİDEO


    "BENİ GÜZEL ÇEKİN"

    Sorgularında suçlamaları kabul etmeyen zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında torbacı bir kadının, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, “Beni güzel çekin, güzel çıksın” diyerek poz verip, tepki göstermesi dikkat çekti.

    Adana daki torbacı, basına Beni güzel çekin diyerek poz verdi #1

    Adana daki torbacı, basına Beni güzel çekin diyerek poz verdi #2

    Adana daki torbacı, basına Beni güzel çekin diyerek poz verdi #3

    Adana daki torbacı, basına Beni güzel çekin diyerek poz verdi #4

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